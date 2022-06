Els darrers casos airejats sobre l’espionatge de les clavegueres impunes de l’estat espanyol posen en evidència la importància dels telèfons mòbils en el control total de la vida de les persones. Ben lluny queden els rudimentaris mètodes per a sostraure informació basats en micròfons col·locats en gerros de flors, seguiments amb ultra zooms de càmeres fotogràfiques o vídeos enregistrats des d’un botó de la camisa. Ara ja no cal tot això. El Gran Germà el portem inseparablement les 24 hores del dia com un apèndix més del nostre organisme vital.

La vulnerabilitat humana és categòrica. El mòbil ens despulla completament i al mateix temps ens fa sentir en la nuesa més completa si no el tenim a prop. La nostra transparència és absoluta per a multitud d’empreses, estats o persones que vulguen conèixer els nostres interessos, la nostra intimitat, la nostra forma de viure, de consumir, de passar el temps, de comunicar-nos... que ens serveix amb safata com un producte més en el mercat comercial o ideològic.

És un instrument que s’ha anat introduint a poc a poc fins al moll de l’os de la nostra existència. Que s’ha convertit en una dependència gairebé impossible de rebutjar. Una addicció similar a la produïda per una droga dura, que ens fa estar-ne pendents constantment de manera compulsiva; que no tenir-lo a prop genera ansietat; que produeix nomofòbia o por irracional a eixir de casa sense el mòbil; que ens té en connexió a la xarxa una mitjana de quasi 7 hores al dia, és a dir el 42% del nostre temps lliure en línia...

Ja podem afirmar que la vida amb l’ús actual que fem del mòbil ha esdevingut una dictadura majoritàriament tan admesa com qüestionable, que sembla gaudir d’una imposició natural, gairebé consensuada universalment. Que ha fet possible anorrear qualsevol tipus d’oposició i de resistència, malgrat els diversos estudis que desacrediten amb més força cada dia la seua inadequació amb l’equilibri psicològic de l’ésser humà –i amb la salut, per les perilloses conseqüències que produirà a llarg termini la seua creixent contaminació electromagnètica.

Pel que fa al jovent, els efectes perniciosos són força més evidents. Segons un estudi realitzat per la Universitat de València, l’ús sense límits ni controls als instituts fa augmentar els casos d’assetjament i d’agressions –però també fora dels centre educatius– i disminueix el rendiment escolar de manera substancial. És una font indiscutible de conflictes de convivència, de sedentarisme, de dolents hàbits alimentaris, de trastorns del son, de falta d’autoestima o de falses sensacions de socialització.

N’hi ha qui reclama que comencem a desconnectar-nos dels mòbils per millorar la nostra salut mental, ni que fos per uns dies o unes hores. Una recent investigació assenyala que passar una setmana sense xarxes socials ajuda a reduir els nivells d’ansietat i de depressió, millora l’estat d’ànim i l’autoconfiança. Que la fórmula és aplicable per a qualsevol franja d’edat, tot i que en l’adolescència resulta molt més beneficiosa. I que els profits són proporcionals al temps de desintoxicació practicat. Que el telèfon mòbil deixe de ser un instrument d’opressió depèn de nosaltres. Ja va sent hora de plantejar-nos-ho seriosament!