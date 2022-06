Aquestes van ser les paraules del papa Francesc, en conèixer la massacre que va tindre lloc en una escola de Texas i que provocà la mort de dèneu xiquets i dos professors d’aquest centre de primària. Per això el papa ha demanat que “s’ature el tràfic indiscriminat d’armes”.

La pitjor matança de la història en una escola, posa de nou sobre la taula el debat sobre la possessió d’armes i el negoci (sagnant) que mou la indústria bèl·lica. En ple segle XXI, és una vergonya la despesa militar mundial, ja que amb els diners gastats en armes l’any passat, gairebé es podria haver eliminat la misèria al món el 2021.

Segons l’informe anual de l’Institut Internacional d’Estudis per la Pau d’Estocolm (SIPRI), “la despesa militar mundial del 2021, superà els dos bilions de dòlars”, una xifra rècord que no s’hi havia donat mai abans. Pel contrari, es destina una misèria per evitar el desequilibri mediambiental i per acabar amb la fam al món.

En aquesta cursa armamentista, tan irracional i tan immoral alhora, els països que més inverteixen en armament són els EEUU, la Xina, la Índia, el Regne Unit i Rússia.

Però Espanya no es queda enrere en aquesta boja cursa bèl·lica, ja que durant la pandèmia, concretament durant el 2020, l’estat espanyol va gastar 19762 milions d’euros en despesa militar, que equivalen a més de 54 milions cada dia.

Com ha dit tantes vegades el papa Francesc, “hem de desmantellar la lògica perversa que atribueix a la possessió d’armes, la seguretat personal i social”. I és que “aquesta lògica, només serveix per incrementar els guanys de la indústria bèl·lica, alimentant un clima de desconfiança i temor entre les persones i els pobles”.

La violència i la mort a l’escola d’Uvalde, en un dels pitjors episodis de violència en un centre escolar de primària, hauria de fer reflexionar els qui fan negoci (i s’enriqueixen) amb la industria de la mort, ja que d’una manera immoral, hi ha persones que guanyen diners (tacats de sang), produint i venent armes.

El papa, que ens demana protegir “el somni de la pau dels pobles”, amb les seues paraules denuncia el lobby bel·licista, i ens urgeix a acabar amb “el tràfic indiscriminat de les armes” que provoca la mort de tantes i tantes persones. Per això Francesc ha demanat “el compromís de tothom, perquè tragèdies com aquesta no tornen a passar mai més”.

L’1 de gener passat, en el seu missatge amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau, el papa demanava construir “l’arquitectura i l’artesania de la pau” i posava “la instrucció i l’educació” com a motors de la pau. Desgraciadament, com deia el papa en el seu missatge, “el pressupost per la instrucció i l’educació han disminuït significativament els últims anys” i per contra, “les despeses militars han augmentat, superant el nivell registrat a la fi de la guerra freda”.

El nou tiroteig el dijous passat a Tusla, amb la mort de quatre persones en un hospital, posa de nou sobre la taula la necessitat d’apostar per la pau i de dir prou a la indústria de les armes, com ens demana el papa, perquè, finalment siga possible un món més fratern, més solidari i més pacífic.