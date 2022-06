Cuotas y discriminaciones

Ante aquel tribunal de oposiciones para profesores de educación física se presentó un joven con gran capacidad intelectual pero con dificultades en la escritura, en el habla y en el movimiento. Sufría una enfermedad neurológica. Y en el tribunal se planteó una duda: ¿cómo puede ser profesor de educación física alguien con esta disfunción física? Alguien sugirió que a pesar del pedazo de examen teórico que había realizado estaba el tribunal obligado a cortar aquella «anomalía». Era la opinión mayoritaria hasta que uno de sus miembros, precisamente el que hacía de presidente, les recordó que aquel chaval se había ganado el derecho a presentarse, que ninguna norma le impedía hacerlo y que el tribunal debía limitarse a juzgar el examen que en ese momento había realizado y que claramente merecía el aprobado. Y remató la argumentación apelando a la igualdad ante la ley. Era evidente que aquel chaval no podría salir al patio a realizar ejercicios físicos pero estaba capacitado para otras tareas burocráticas. Ya se encargaría la administración educativa de encontrarle un acomodo. «Nuestra conciencia no puede cargar con una acción injusta realizada además contra un chaval que tiene que luchar contra esa enfermedad», sentenció el presidente. Había realizado un examen perfecto y merecía aprobar. No por su condición física, que hubiera sido una discriminación caritativa, sino porque se lo había ganado a pesar de su enfermedad.

El ministro Marlaska quiere que las mujeres tengan puntos de ventaja en las oposiciones a guardia civil. Simplemente por ser mujeres. Hay un feminismo que ha pasado de reivindicar legítimos derechos de igualdad tras siglos de discriminación, en una sociedad pensada por y para los hombres, a convertir la condición femenina en un pasaporte a la discriminación hacia el género masculino. Si fuera mujer eso me preocuparía porque sería dar por sentado que una condición biológica vulnera los derechos de igualdad reconocidos en los estados constitucionales de nuestra cultura occidental. En otras ya sabemos el papel reservado a las mujeres. La política de cuotas es indefendible si consideramos que todos somos iguales ante la ley que es el logro político más importante surgido desde el Contrato Social de Rousseau. Se trata de un discurso radical, enrocado en la opresión femenina culpable de una sociedad patriarcal. Un discurso que acaba reducido a la bondad de la lucha feminista frente a la maldad intrínseca masculina. Una religión con catecismo, presbíteros, y su santo oficio, capaz de obligar a lucir el sambenito penitencial a quien ose cuestionar sus verdades. Nadie discute hoy que la biología con la que te inscriben en el registro civil haya de condicionar tu vida sexual o tus sentimientos de identidad. Hace medio siglo en Inglaterra castigaban con cárcel una declaración pública de homosexualidad. Hoy, precisamente en aras a los valores constitucionales, y a la legítima lucha por sus derechos eso es impensable. No es justo que por ser mujer, sólo por ello, hombres con mayor capacidad queden fuera del aprobado. Pero parece que a Marlaska eso no le provoca ningún cargo de conciencia. Ya hace decenas de años que en la enseñanza, por ejemplo, sin necesidad de cuotas, las mujeres son abrumadoramente mayoritarias. Lo difícil es que una mujer sea medalla de oro en una carrera de mil metros. Pero para eso está el deporte masculino y el femenino, que aspira a la igualdad, pero que también empieza a estar sometido a presión por el radicalismo religioso de la identidad cambiante.