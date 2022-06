Las fuerzas conservadoras siempre tienen en el punto de mira vencer en la batalla por el sentido común de la sociedad. Esto es parte de la llamada batalla cultural que se libra todos los días y en todos los tiempos. Se libra en el presente, en los medios de comunicación, en el futuro, con la educación y también en el pasado, con la interpretación de la historia o directamente con la completa tergiversación de la misma.

En la batalla por el pasado, la derecha política y mediática tergiversa la historia sin pudor cuando desde la equidistancia de algunos medios hablan de que en el criminal bombardeo de Guernica ni unos eran tan buenos ni los otros tan malos. Se llama negacionismo y en las democracias es algo grave. Tergiversan la historia de nuestro país todos los días y lo llevan haciendo toda la vida. Se reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura en la sede de la soberanía popular. Las cunetas llenas de españoles sin entierro a los que nuestra historia no rinde homenaje; torturadores de la dictadura que no han pisado un tribunal; secretos de estado que no nos permiten conocer el fondo oscuro del 23F o los GAL. Los silencios y los vacíos en nuestra historia no son inocentes, usted lo sabe y nosotros también.

La educación, la batalla por el futuro. ¿Cuántas veces has escuchado que no hay que adoctrinar a los niños en las aulas? ¿Quiénes son siempre los que dicen estas cosas?

El año pasado por estas fechas, una jueza, a petición de Abogados Cristianos, secuestraba 34 libros de texto sobre temática LGTBI en Castellón y el PSPV titubeaba. Esta asociación ultra argumentaba que esos libros ofendían los sentimientos religiosos; yo les digo, si les ofenden, no los lean. Sin embargo, no les ofenden los símbolos franquistas que han estado en pie durante décadas degradando y pisoteando a las víctimas y se querellan rápidamente contra cualquiera que proponga retirar esas vergüenzas.

Por otro lado, en la batalla por la educación nos encontramos ahora a Ayuso haciendo de las suyas en plena competición ultra con el gobierno de Murcia. En la Comunidad de Madrid van a censurar libros de texto que digan que los medios pertenecen a grandes fortunas o que hablen de cambio climático como si este no existiera. Pero es que la ofensiva por la educación no termina ahí, esto es solamente la punta del iceberg. En Madrid han desmantelado la educación pública y han impulsado la educación privada y concertada de carácter católico, es decir, potencian la educación en valores ultra conservadores que casan muy mal con los valores democráticos. Esto se traduce en élites muy poderosas y en abandono escolar temprano y difícil acceso a los estudios superiores de las clases populares.

Por último, la batalla del presente en los medios y el relato. ¿Quiénes son los medios?

Ferreras haciendo proselitismo en La Sexta a la orden de Florentino Pérez, junto con Eduardo Inda, Paco Marhuenda, Joaquín Manso, Cristina Seguí, María Claver... ¿Qué dicen los medios? El País, o el Confidencial titulan noticias que banalizan la pobreza: el coliving (vivir con compañeros porque no te da para una casa solo) o la "moda" del friganismo (coger comida de la basura. ¡Menuda moda!). Esto son ejemplos simples, pero ustedes saben como sé yo que lo que dicen en los medios es del todo menos inocente. Utilizan mentiras, montajes, son regados insistentemente con dinero público para envenenar el panorama mediático, Okdiario, La Razón, el tabloide de la extrema derecha venezolana e incluso al panfleto del condenado Javier Negre. Forman parte de una red que está financiada por empresas, por fondos de inversión e incluso directamente por la iglesia católica.

La obsesión de la derecha por controlar lo que pensamos del pasado y del presente, y de lo que pensarán las futuras generaciones es pura sociopatía: irresponsabilidad, prohibiciones, mentiras, chantajes, violación de derechos, falta de empatía...

Es pura sociopatía pero tiene un sentido político penetrar con esas ideas y ultraderechizar al pueblo: a ellos les permite seguir en el poder y además ser impunes.

Al día siguiente del terrorífico anuncio de la orden de retirada de ciertos libros de texto por parte de Ayuso, el periódico El Mundo titulaba: “Los libros de texto copian a Podemos”.

Desde luego saben preparar el terreno.

Es vital para la salud democrática que triunfe la verdad por dolorosa que sea, es imprescindible que la educación transmita valores de tolerancia, convivencia y democracia, es fundamental que los medios sean una arena limpia para la batalla y si no lo son, tenemos el derecho y el deber de decirlo muy alto y en libertad. En estos ejes nos jugamos las cosas más valiosas que tenemos como pueblo.