«En aquest poble va a passar alguna cosa molt greu», diu la senyora vella d’un conte de García Márquez, i això tan greu acaba passant, només perquè tothom va creure que passaria. He recordat aquest relat mentre llegia les previsions del Banc d’Espanya per a l’economia espanyola. Així que, cordem-nos les sabates perquè quan les previsions són pessimistes, com és el cas, tenen una inexorable tendència a complir-se. Se pronostica sobre qualsevol cosa; com ara, que un producte va a escassejar o pujar de preu, sobrevé el pànic i, en provocar una demanda excessiva, el producte acaba escassejant i pujant de preu convertint el pronòstic en realitat. És la profecia autocomplida. Si les previsions del Banc d’Espanya foren positives podria dubtar, però tractant-se de prediccions negatives la retroalimentació actua contribuint així al rumb predit en el model de previsió. L’únic dubte que tinc és si els saberuts dirigents del Banc d’Espanya no seran també, en cert sentit, fogoners de la recessió que s’aveïna. Diuen els que en saben que les enquestes generen també profecies autocomplides. Com que el CIS —tot i no ser l’oracle de Delfos— apunta al PP com a guanyador en Andalusia, publicar les dades demoscòpiques contribuirà a fer realitat la predicció? Si eixos resultats van a missa el 19-J, és a dir, si l’opinió que l’elector ha donat a l’enquesta coincideix amb el vot que diposita a les urnes, podrem dir que l’enquesta és la profecia que es compleix a si mateixa? En l’obvietat de la pregunta s’inclou la resposta, tot i que l’enquesta és una instantània del que pensa el ciutadà en un moment donat, i no sempre la fotografia d’avui coincideix amb la pel·lícula de demà. En fi, que el futur no està escrit, però veient aquestes prediccions el panorama és poc tranquil·litzador. Que ve el llop, diu el Banc d’Espanya anunciant la recessió. Que ve el llop, diu el CIS anticipant que el PP governarà amb Vox. Doble llopada que amenaça en eternitzar-se a Espanya, com Isabel II al Regne Unit.