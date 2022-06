Si revisem a hores d’ara l’obra de la filòsofa francesa Simone Weil (París 1909, Ashford 1943) comprovarem fins a quin punt les seues reflexions, vuitanta anys després de la seua mort, són tan lúcides i punyents que semblen haver estat escrites a penes fa no res. Tant se val que les seues disquisicions ètiques foren amerades amb la perniciosa atmosfera de la Segona Guerra Mundial i el nazisme. Adés o ara, és exactament el mateix, el camí que puja i el que baixa és el mateix, com deia Heràclit: els seus diagnòstics sobre el comportament humà no han canviat gens ni mica molts anys després. La gravetat és la tendència a caure cap a baix, que és la força, el sotmetiment, l’opressió, la lògica del poder que cosifica tot allò que toca. La gràcia és la tendència del moviment cap amunt, l’amor, la fraternitat.

Però a mi allò que realment en commou són les seues reflexions sobre la barbàrie, escrites l’any 1939, on posa en relleu que les atrocitats d’aleshores no són conseqüència de la decadència moral i de la sofisticació de la tècnica, que també, sinó que han sigut el pa nostre de cada dia al llarg de la història de la humanitat. Isaiah Berlin deia que el segle XX ha sigut el pitjor que ha existit: més de cent milions de morts repartits en dues guerres mundials, l’holocaust, les neteges ètniques, els conflictes locals, la violència política o ètnica...i els historiadors constaten que, proporcionalment, els segles anteriors no han anat al darrere amb les guerres de religió, les imperialistes, les colonials, les comercials, etcètera.

Més enllà del benestar aparent que gaudim a Occident, cal dir que hi som a les portes que la fam assole de nou gran part dels països més pobres del món a causa de la guerra d’Ucraïna. Rússia i Ucraïna són dos dels grans productors mundials de cereals i el conflicte ha desproveït o ha incrementat els preus a països que depenen totalment del seu abastiment. I la veritat és que plou sobre banyat perquè hauríem d’afegir també els seus problemes intrínsecs: sequeres, malalties, guerres, genocidis, violència. La guerra d’Ucraïna ha sigut un colp dur al ventre dels europeus, endormiscats en les nostres coses, absorbits pel dia a dia. Han mort persones com nosaltres, gent normal i corrent, infants, ancians, dones, homes. Una vegada més, la força, el sotmetiment, la violència, ha aparegut en les televisions occidentals. La nostàlgia de la tribu, abillada amb la demagògia dels autòcrates, ha fet reviscolar la bèstia de la barbàrie. Tanmateix, allò que realment eriça la pell és constatar com les atrocitats formen part de la genètica dels sapiens des de la nit dels temps, com demostren els grans llibres fundacionals, Homer, l’Antic Testament. Les últimes dècades sembla que els occidentals hem viscut anestesiats amb la fal·laç idea que la guerra era ja una entelèquia, que la solidesa de la democràcia i el benestar de la societat del consum ens portaria a la glòria. Com la guerra dels Balcans dels anys noranta, de nou hem caigut de l’arbre i ens hem mirat a l’espill de la intolerància de l’espècie.

I per si no n’hi haguera prou, als Estats Units la matança d’infants a les escoles, com la de fa pocs dies a Texas, posa en relleu fins a quin punt el ressentiment, l’odi, és una eina de destrucció massiva per a la humanitat. Però mai no canvia res, la força del lobby de l’armament és superior a la compassió humana. Encara hi podríem trobar altres mèrits al moment que vivim: sobre com els autòcrates ataquen la democràcia i se n’aprofiten del desconcert amb l’ús de la manipulació, les mentides i l’opressió (la força) del poder. «Voldria que consideraren la barbàrie com un tret permanent i universal de la naturalesa humana, que es desenvolupa més o menys segons les circumstàncies (...) Per a la barbàrie que ensangona el món cerquem totes les causes fora del medi en què vivim, en els grups humans que són o diuen que ens són estranys (...) Aprendre a no admirar mai la força, no odiar els enemics i no menysprear els desgraciats», diu Simone Weil. L’oportunitat del seu raonament és clarivident. Cal constatar-ho obertament, vuitanta anys després de la seua mort.