Diuen que la música és el llenguatge universal, també ho poden ser les mirades; les abraçades, no. La distància interpersonal és cultural i la proximitat que destorba en una part del món s’enyora en un altre lloc. Som éssers socials, però cada societat ho és a la seua manera. Amb les cançons passa el mateix.

Els himnes: «composició poètica o musical que exalta accions i ideals de l’individu, d’un poble, d’una comunitat, d’un partit polític, d’un equip esportiu» són una manifestació molt clara del moment que els creà i hui poden resultar incòmodes. Molts dels himnes nacionals, nascuts per a l’exaltació patriòtica, incorporen crits de guerra contra una «sang impura», com en La Marsellesa o l’arrogància de considerar-se «terra rescatada pel Cel» de l’himne dels Estats Units d’Amèrica -per posar-ne només dos exemples. Conviuen amb els himnes actuals, cançons que han adoptat determinats col·lectius emocionats pels acords de la música i compromesos amb la lletra de la cançó. Diumenge feia vint anys del traspàs de Carlos Berlanga, autor d’’A quién le importa’, una de les cançons que més hem ballat els ‘boomers’ i que es convertí en un dels himnes no oficials del col·lectiu LGTBI. Els 36 anys no li han passat factura; segurament perquè la lluita per la llibertat sexual tampoc no ha perdut vigència.

Dijous, al Centre Cultural del Carme, La Fúmiga interpretava ‘Juguem amb el món’, amb lletra d’Àlex Blat i Esther, dedicada a la pilota valenciana. «Molt més que un esport, és com nosaltres juguem amb l’esport», rojos i blaus que reivindiquen el llegat de les mans del Genovés. M’agradarà molt sentir-la en els trinquets i precedint cada transmissió de pilota. Així es fomenten els himnes.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona lliurava la nit de dissabte la segona edició dels premis Sons, de lletres i cançons en valencià. Lia Sampai, la guanyadora de la primera edició amb ‘Les coses tal com són’ ens va emocionar amb una lletra poètica, cantada amb el seu preciós valencià de les terres de l’Ebre. Enguany es lliuraren el Premi especial Jove per a ‘Tornarem’ de Carla Gimeno, dedicat al món faller, i el Premi a la Millor Lletra i Melodia en Valencià a ‘Bossa Vella’ del quintet Jazz a Pler. La nostra societat, la nostra història, necessita ser contada i cantada... i anem per bon camí.