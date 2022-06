“¡Nos ven como una mercancía! Al final nos dejarán sin nuestras pensiones, cada vez nos están apretando más, hay gente que le están cobrando por enviarle las cartas a su domicilio”. Amparo Molina participó en la concentración en repulsa por el cobro de comisiones bancarias a los nueve millones ochocientos mil pensionistas existentes en España.

“Nos quieren sin dinero, que desaparezca el dinero en metálico” sigue manifestando esta mujer, una de las muchísimas personas mayores abusadas por esa táctica potenciadora de la gestión online, totalmente despreciativa hacia quienes por edad o poca agilidad en prácticas digitales se encuentran inermes. “Soy una pensionista pobre, vulnerable, ¡no pueden tratarnos de esta manera! tenemos derecho a que nos atiendan en las máquinas, que no nos hagan esperar de pie como si fuésemos ovejas”.

¿España inmersa en los usos de a lo hecho pecho, ¡también! en atropellos dinerarios para con esos millones de personas ¡obligadas! a pasar por el aro bancario y sus fantasmagóricos capitales de inversión?

“No a los abusos. La banca contra las personas. No pagues dos euros por retirar tu dinero” reza el cartel portado por la citada pensionista quien relata “le pidieron dos euros por sacar dinero del cajero en Burjassot, en el BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)”. Amparo redactaría una carta publicada en medios informativos que cruzó el océano. “Se ha publicado hasta en Méjico”. En ella puntualizaba: “Un cajero nunca debería estar situado en la calle, ustedes saben que son peligrosos…y que son difíciles de accionar para las personas mayores. Tengo una libreta de ahorro porque me obliga el Estado. Es inhumano que tengan esperando de pie a personas con problemas de movilidad… ¡¡¡Soy mayor pero no idiota!!!...Les deseo lo mejor…que no pasen por las situaciones que nos obligan a pasar”.

Relata Mario Conde en Los días de gloria: “Una fusión Banesto-Vizcaya se programa por teléfono en la cocina de mi casa”.

¿Qué respuesta joven existe ante el descalabro de los derechos de pensionistas? “Ni las mujeres ni los hombres jóvenes tienen esa visión a futuro, por eso creo que esta lucha les es ajena, es un problema muy grande”. Pensiones, educación, vivienda, trabajo, salud. “La gente joven no ve que la salud pública es muy importante, tienen salud y lo ven muy lejano”, de igual manera las pensiones públicas ya casi ni forman parte de sus pronósticos de supervivencia económica en la madurez. Eva funcionaria en Agricultura, jubilada, trabajadora de servicios sociales, perteneciente y colaboradora en grupos de trabajo de la Intersindical, así lo declaraba en la cita en pleno epicentro financiero valenciano.

¿Planes privados de empresas? ¿Qué hay de las pensiones en política con baremos personalizados partidistas? ¿Derivar fondos públicos de la Seguridad Social hacia la banca y seguros privados? ¿Cuántos niveles de pensiones públicas se quieren establecer? ¿Pensiones públicas de pobreza absoluta para quienes no puedan pagar por precariedad salarial? ¿Rescate a la banca cuando el sistema lo hunda todo? ¿Segunda fase de la reforma de las pensiones públicas al galope contra el pueblo?

¿España vaciada? ¡España desabastecida! ¿Por qué un servicio bancario que juega con el dinero de millones de pensionista no mantiene su servicio en pueblos? “En muchos sitios no hay comercios, es una perspectiva muy mala”. ¿Por qué para acceder al propio dinero las personas mayores son obligadas a servirse de una persona de confianza que les solucione trámites digitales y con los aparatos? “Se ven obligadas a salir de su entorno si todo es difícil” dice Eva.

“No dan servicio adecuado, no nos atienden, estamos obligados a tener unas cuentas y te remiten al cajero automático o a la cuenta online”. Marvin Harris, antropólogo y creador del materialismo cultural, especificaba: “¿Qué es más importante el cambio tecnológico o cambiar la manera en que nos ocupamos de la gente? la interacción entre ambas es compleja. Sin embargo los temas humanos son más importantes que la tecnología. Las empresas de hoy no son buenos lugares para trabajar y las sociedades de hoy no son necesariamente lugares placenteros para vivir”.

¿Por qué no es delictivo acaparar el dinero de personas en carestía informática o residentes en pequeños municipios? Rapacería y exclusión. “¡Que tengan en cuenta a las personas mayores!”, comentaba Antonio Pérez Collado escritor conquense y articulista de opinión, sujetando la pancarta de la Confederación General del Trabajo, ante la puerta del BBVA. “Si tienes cuenta corriente sin movimientos también te cobran”. ¿Decapitando a la clase obrera a todo gas? “Está en marcha la jubilación a los sesenta y siete años, quedaran pensiones miserables”. Desfachatez bancaria y, por ende, de cuantos estamentos la lubrican.

“Somos unos inútiles, nos pusieron la zanahoria”, comenta otro asistente en la queja callejera. ¿Cuándo dejar de caminar tras la zanahoria creyendo poder alcanzarla?

“Todo lo que han reducido en plantilla, se lo han quedado los gerentes, esos se compran un Jaguar y los demás no tenemos para pagar la luz”, añade Pepe. También portando la pancarta, Milagros, burgalesa residente en Valencia desde mil novecientos setenta y siete, declara no ser pensionista, “no he cotizado”. ¿Acaso limpiar, cocinar, planchar, coser, velar por personas y entorno, gestionar la economía doméstica, la educación y crianza de vástagos-uno de ellos estuvo en Alemania para retornar y “echarnos una mano”-no es trabajo? ¿Cuántas mujeres han dedicado su vida a la familia, a los cuidados y no se las valora y retribuye como trabajadoras? ¿Cuántas mujeres en el mundo del espectáculo han trabajado para sus parejas sin cotizar?

“¿A dónde vamos con tanta comisión, con esas ayudas que reciben?”. Ramón afiliado a CGT hacía hincapié en los bajísimos salarios existentes en contraposición con las sumas desorbitadas de quienes dirigen y presiden entidades financieras. “¡Una vergüenza!”. ¿Y la atención al cliente? “Hace años te recibía incluso el director y mandaba a comprar tabaco, ahora te mandan a la banca online”. ¿Hasta cuándo el desprecio a las personas mayores en España si no son rimbombantes bribones capitalistas? “Las personas mayores tiramos de libreta, si tenemos menos de setenta años te cobran por el cambio de libreta, es de general opinión que se cobra demasiado”.

Casualmente se cargan más de doscientos cuarenta euros anuales por pensionista en comisiones. “Se cobran mensual o trimestralmente para que no se note demasiado”. ¿Tributo a la oligarquía financiera? ¿Existen condiciones para eludir ese diezmo? A saber: que la pensión alcance un mínimo, domiciliar una cantidad de recibos o se utilice la tarjeta de crédito y otras incoherentes opciones para la mayor parte de pensionistas como la de ser accionistas, tener créditos hipotecarios vivos, saldos crecidos, seguros del banco. “Si no tienes un par de seguros te cobran” puntualiza Ramón. ¿Para cuándo la información sobre cómo evitar las comisiones? ¿Qué hace el Banco de España en favor de la clientela pensionista desfavorecida?

“¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!”

“La cultura de este sistema es la inmediatez” dictamina Eva.

“En la cultura del denominado “primer mundo” ser lento es sinónimo de ser torpe, ineficaz, “tonto” o inútil. Se impone la rapidez y la impaciencia, todo tiene que estar disponible “al momento”. Por ejemplo, hoy una espera de quince segundos ante el ascensor se hace insoportable o por mucha alta velocidad de la que se disponga, nos enerva que no aparezca rápidamente una página en internet”, comunica el gaditano máster en Dirección de Recursos Humano y Organización y periodista, José Luis Trechera en La sabiduría de la tortuga.

“¡Toda la vida pasa por el banco!”. Eva sabe de cortapisas impuestas al pueblo por el poder bancario, nadie distante a las nuevas tecnologías tiene presencia en sus maniobras aunque la juventud puede nadar en tal magma gracias a que “ya han nacido con el dedito, pero ¿personas mayores?... Está pasando lo mismo en Sanidad”. ¿Se plantean algo las instituciones al respecto? “No hay un control”.

“Ella tiene derecho a una cuenta básica (menos de trece mil euros, exenta de gastos de mantenimiento), eso se lo conceden a quien no tiene otra cuenta” ¿Cuál es el truco? Muy simple, “desde la solicitud pueden pasar dos meses, nadie que sea pensionista puede estar dos meses sin una cuenta”, clarifica Juan Enrique. “¡Les molestamos!”.

Amparo detalla que al acudir a la policía local para denunciar dijeron que: “No me podían acompañar porque parecería una coacción; luego fui a la policía nacional”, allí un responsable comentaría: “Yo tengo a mi madre y no voy a consentir que la maltraten”.

“¡Jugar con nuestro dinero! que ni sindicatos les hagan el juego” se sulfura Pepe.

Escribe el periodista estadounidense Herbert R. Lottman en la biografía sobre Los Rothschild: “Señor de Rothschild, he descubierto un medio para hacerle inmortal”, dijo un judío sin recursos al barón de Rothschild. “Es muy sencillo. Si quiere ser inmortal, lo único que tiene que hacer es venirse a vivir a mi pueblo, Kasrilenke.” “¿Y esto por qué?” “Pues porque en Kasrilenke no hemos visto nunca morir a un hombre rico.”