En uns dies, el 10 de Juliol, es compliran quaranta anys de vida de la Llei 5/1982, que donava vida a l’Estatut de la Comunitat Valenciana. Abans d’implantar-se, per les armes, la dictadura franquista, durant la República ja havien hagut intents de dotar el País Valencià d’una norma estatuària que, en part, retornés els drets que ens havien estat usurpats per un Borbó, Felipe V. De dreta a esquerra i fins i tot l’anarquisme havien anant presentant des del 1931 els seus projectes estatutaris pel País Valencià, però tot va quedar en aigua en cistella arran de la desfeta del 1939 fins que mesos després de la mort de Franco va veure la llum l’anomenat «Estatut d’Elx» redactat pel jurista Enric Solà i una seria d'intel·lectuals. Aquell text volia arribar a ser una eina de treball pels posteriors redactors d’un text que arribés a ser aprovat per l’autoritat competent.

Més tard les forces polítiques començaren a discutir i elaborar un text amb l’esperança d’arribar a un consens i que el País Valencià, com altres comunitats, tingués un text legal per autogovernar-se. El van batejar com «Estatut de Benicàssim», i, quan semblava que les diferències no serien un escoll, UCD es va despenjar dels primers acords deixant de reconèixer el territori valencià com una nacionalitat històrica, el nom de País Valencià per denominar Alacant, Castelló i València i va imposar, amb l'aquiescència del PSOE, el blau en la senyera, que fins aquell moment eren les quatre barres amb l’afegitó de l’escut de la Generalitat. A partir d’aleshores començaren quatre dècades d’ofrenar, genuflexos, no sols noves glòries, quines glòries?, a Espanya sinó tot el que ens demanen i desitgen, perquè ja ens ho va dir el Compte-Duc d’Olivares «tenemos a los valencianos por más muelles». els valencians mai havíem de traure les faves de l’olla davant el que Madrid demanara.

I ara, tot just quan des del Palau del carrer de Cavallers estan celebrant els quaranta anys d’assentir, de pegar la cabotà, a tot el que ve de Madrid ens adonem que no ha servit de res perdre tants llençols a cada bugada, tantes renuncies per por a perdre vots davant una dreta extrema que ha saquejat el País, i que a Madrid no «pintem fava», com se sol dir. El regal que han rebut, per aquest quanta aniversari, Ximo Puig i el seu govern ha estat una clatellada ben sonora en forma de publicació pel govern de Madrid de les dades de compliment del pressupost de 2021 en matèria d’infraestructures. A Madrid han executat el 184 % de la xifra pressupostada, 309 euros per habitant, mentre al País Valencià han invertit en infraestructures el 42,30 % de la xifra prevista, i s’han gastat 93 euros per habitant. El «mal d’Almansa» s’ha quedat amb 216 euros per cada valencià.

Per acabar-ho d’arreglar, i per si algun càndid vol alçar la veu i protestar, la ministra de Transports ha avisat que «comparar-se amb Madrid genera crispació», així que, muts i a la gàbia sense alçar la veu no vagen a molestar-se els de Madrid. No passa res, encara que ens pixen a la cara i ens diguen que està plovent. Fa uns dies en un «sarau» celebrant els quaranta anys que portem perdent bou i esquelles, el president de la Comunitat, la Valenciana, no la de veïns, va reclamar una «Espanya d’Espanyes» més justa, més cohesionada i més integradora de les diversitats, perquè «o caminem junts, o ens perdrem pel camí». Un bon desig per continuar durant uns quants anys més ofrenant, si es que ens queda alguna cosa. En lloc d’estar «fent país» a alguns els ha agafat un atac de torticolis de tant girar el coll mirant a Madrid. Quina pena.