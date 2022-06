L’higiènic sarcasme de Pla i Fuster

Pla i Fuster es van conéixer el febrer de 1959, un dia de molta pluja a Sueca. El de Palafrugell havia sentit parlar del valencià i aprofitant la tornada a casa després d’un viatge per l’Orient Mitjà en vaixell, va pujar a un autobús a Algesires i es plantà a Sueca. Josep Pla arribà d’inesperada visita a casa Fuster tot banyat perquè plovia molt. Va tocar al portal del carrer de Sant Josep i quan l’esfinx allargada va obrir, va dir: «¿El senyor Fuster?». Com Pla tenia molt de fred, Fuster li posà Vivaldi al tocadiscs per escalfar l’ambient d’aquella casa ombrívola, i suposem que també algun licor espirituós. De seguida aquells dos ‘homenots’ tan diferents es feren amics. Les lletres i una vida retirada, l’un a Sueca, l’altre a Palafrugell, ajudà a l’agermanament.

I també l’articulisme, els escrits en periòdics, que va ser el seu mitjà de subsistència econòmica. La premsa és un encreuament de camins entre la història social, la cultural i la política. Els que escrivim saben la complicitat de publicar articles originals amb certa periodicitat. Entre tots dos superen les tres xifres de textos periodístics i encara que eren partidaris del plagi, hui és encara difícil superar la qualitat dels seus escrits. Quan Joan Fuster va escriure «quatre ratlles a la memòria de Josep Pla» en la cartellera Qué y dónde (1981), afirmà ‹‹Josep Pla era un gran escriptor […]. Algun dia li ho reconeixeran els reticents… S’acaba de morir, el senyor Pla. ¿Qui el suplirà en l’exercici higiènic del sarcasme…?». Magistral la frase de «l’exercici higiènic del sarcasme». La ironia mordaç la van practicar de manera exquisida als diaris en plena dictadura franquista, perquè els dos eren extraordinàriament intel·ligents i deien la veritat. Pla i Fuster escrivien de la realitat, i això mai falla. Com tampoc les discrepàncies, sobretot les ideològiques. Als que escriuen i són intel·ligents els respecte encara que pensen diferent. De fet, per a Fuster, Pla «era un gran conservador, un conservador absolut», mentre que l’empordanés acusava Fuster de «comunistoide». Quan li deia; «Vosté és un comunistoide!». Fuster li replicava: «Però, senyor Pla, home, no!; el que passa és que vosté és excessivament conversador». Amistat i intel·ligència en estat pur.