Ja he comentat en alguna ocasió que de cara a futures eleccions generals em sent òrfena de partits d’esquerres que em representen. De partits convencionals, clar.

Els posicionaments d’aquests partits davant temes que per a l’agenda feminista són fonamentals, senzillament són descoratjadors per al vot de les que som feministes radicals o d’arrel.

La posició de Mònica Oltra davant l’abolició de la prostitució és d’un neoliberalisme que realment fa por. Ella, que dins del seu discurs de radicalitat en alguns temes, i d’oportunitat al fer-se càrrec d’igualtat en un moment on era un tema golós, ha demostrat des de les seues posicions, discurs i actes que, de progressista, almenys en aquests temes, li queda un no res. El seu anti feminisme és reconegut des de fa temps. La seua versatilitat dialèctica li permet jugar amb els silencis interessats i les seues ambigüitats sobre temes que li resulten incòmodes, com ho és l’agenda del feminisme radical.

Davall l’excusa d’invasió de competències per part de Gabriela Bravo que pretén modificar la llei valenciana d’espectacles per tancar locals on s’exerceix la prostitució il·legalment, Oltra sabrà quines intencions amaga i quines complicitats està afavorint. Però el que està clar és que les grans perjudicades per la posició d’Oltra i a la qual també s’ha sumat públicament Héctor Illueca de Podem, són les dones en situació de prostitució i d’explotació sexual.

Aquestes dones, majoritàriament tractades i que són violades moltes vegades al dia per puteros que paguen per a fer-ho, són les que continuaran en aquesta situació sense possibilitat d’eixir del cercle en el qual es troben.

És molt trist que es fique l’accent en l’aspecte punitiu cap al putero i al proxeneta i no cap a la inserció de les dones prostituïdes perquè puguen incorporar-se a la societat en condicions laborals i emocionals les més òptimes possibles després de la seua etapa d’explotació sexual imposada. Molt trist.

El passat diumenge llegíem en aquest mateix diari les experiències de dues dones explotades sexualment i supervivents d’etapes de prostitució forçada que demostren que quan hi ha suport per part d’alguna organització, les dones poden refer la seua vida que sempre quedarà marcada per aquestes etapes. Un dany emocional permanent i, en massa casos, irreversible.

Com també he comentat en alguna ocasió i en aquesta mateixa columna, queda un any per a les eleccions autonòmiques. Oltra té molts fronts oberts i sap molt bé que no hauria de obrir-ne altres, però òbviament ella sabrà què ha de fer.

Jo només em permet recordar-los tant a ella com a Illueca que, qui no aposte per l’abolició del sistema prostitucional en forma de llei, així com per la resta dels temes que componen l’agenda feminista, en aquesta ocasió serem moltes les que els retirarem la confiança dipositada en els seus partits en altres ocasions. I no ens podran culpar, perquè portem avisant fa anys d’aquests temes.

Afortunadament comencen a haver-hi altres opcions polítiques de caràcter feminista on podrem dipositar els nostres vots, perquè algunes de les forces tradicionals ens han traït i deixat òrfenes. I en el moment de dipositar el vot, serà el moment de càstig.

I, com diu la dita, qui avisa no traeix. Que en prenguen bona nota. Són massa anys de traïcions repetides i d’oportunitats perdudes. D’elles i d’ells dependrà repetir o no un nou Govern del Botànic a la Generalitat.

Nosaltres serem coherents amb el que defensem. I volem un sistema d’abolició del sistema prostitucional. I el volem ja!