Decía Umberto Eco que la verdadera lengua de Europa es la traducción. No le faltaba razón al sabio italiano en una Unión Europea donde encontramos 23 idiomas oficiales y alrededor de medio centenar de lenguas regionales sin Estado. No digamos en el resto del mundo. Pero al fin y al cabo la multiplicidad de idiomas conviene entenderla como la riqueza de la diversidad y del plurilingüismo porque cada lengua representa una forma de ver el mundo, una manera de comunicarse, una tradición cultural. En esta línea resulta además indispensable defender las lenguas minoritarias frente a la cada vez más aplastante hegemonía del inglés. Si como muestra vale un botón, cabría recordar que cerca de la mitad de las traducciones que se realizan en la UE proceden del inglés. Y dando un paso más habría que añadir que el 80% de las traducciones tienen al inglés, el francés o el alemán como idiomas de destino. Así las cosas, está muy claro que la figura de los traductores, esos segundos autores de una obra, es fundamental para conservar y reforzar un ecosistema cultural saludable. Sin embargo, esos profesionales tan necesarios suelen estar mal pagados, marginados por las editoriales e ignorados por el gran público. Baste señalar que los traductores literarios están peor remunerados que los comerciales o jurídicos y que, en ocasiones, todavía se ven obligados a litigar para que sus nombres aparezcan en las solapas o en las primeras páginas de un libro. Deben soportar, además, esos tópicos plagados de suspicacias del «traduttore, traditore» (traductor, traidor) que los acusan de falsear o de manipular. En definitiva, de ser unos impostores.

Viene esto a cuento del inteligente y lúcido ensayo que ha publicado la escritora, traductora y filósofa Nuria Barrios con el elocuente título de La impostora, en la editorial Páginas de Espuma. La autora de novelas como Todo arde o de poemarios como La luz de la dinamo reflexiona sobre una profesión un tanto ambivalente entre la literatura y la traducción, un oficio que por otra parte han ejercido maestros de la talla de Octavio Paz o Julio Cortázar, entre otros muchos. Cuando abordó su primera traducción después de años de dedicación a la literatura, Nuria Barrios comprobó desolada que»leer con ojos de traductora puso fin a la inocencia en la que había vivido». Barrios, de algún modo, como tanta gente aficionada a la literatura, no había reparado con claridad en que detrás de cada libro escrito en otra lengua se halla la pluma, el talento y el esfuerzo de un traductor. O, en la mayoría de casos, de una traductora, ya que La impostora se encarga, entre otras cosas, de visibilizar que en España se trata de una profesión muy feminizada. De cualquier manera, entre lo más interesante del libro se halla esa mutua desconfianza entre unos escritores y unos traductores que pueden quedarse atrapados en tierra de nadie. Así lo explica la escritora/traductora: «A pesar de que existe una larga tradición de escritores que traducen, he comprobado cómo esa doble condición genera recelos en algunos traductores y cierto desdén en algunos escritores. Para aquellos soy una intrusa; para estos, traducir me convierte en una escritora accidental. Por exceso o por defecto, para unos y para otros soy una impostora».