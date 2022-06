Qui ho havia de dir! Amb sis anys d’existència, la plataforma França Insubmisa ha aconseguit fer-se amb el lideratge de l’esquerra francesa. Després de l’èxit aconseguit en les passades eleccions presidencials, s’ha convertit en el pal de paller d’una nova candidatura amb moltes possibilitats d’esdevenir una alternativa al neoliberalisme radical del president Macron i al neoliberalisme feixista de Le Pen, en les properes eleccions legislatives.

No ha estat gens fàcil. En un temps rècord, la quadratura del cercle electoral ha estat possible gràcies al poder convincent de J-L. Mélenchon, un polític de l’alçada d’un campanar, que ha fet realitat una aliança mai assolida com la produïda entre la França Insubmisa, el Moviment Ecologista, el P. Comunista i el P. Socialista. Una plataforma anomenada Nova Unitat Popular Ecològica i Social (NUPES), que tindrà molt a dir en els propers 12 i 19 de juny.

Allò més significatiu de la NUPES és la seua proposta programàtica, que en cas d’aconseguir la majoria parlamentària podria dirigir el govern francès cap a polítiques molt més d’esquerres que qualsevol altre estat europeu, inclòs l’autoproclamat més progressista de la història espanyola –que en alguns paràmetres se situa per davall d’actuacions del mateix Macron.

Els objectius de la nova aliança electoral francesa són un revulsiu per a les esquerres europees. La Unitat Popular francesa defensa un bon catàleg de reivindicacions arrelades en els diferents moviments socials actuals. En qüestions laborals, plantegen rebaixar l’edat de jubilació dels 62 anys als 60 (nosaltres anem cap als 67); reduir la setmana laboral a 4 dies (passant de 35 hores a 32); apujar el salari mínim a 1.400 € (ara està en 1.300); derogar la reforma laboral...

La NUPES advoca per restablir l’impost sobre la Fortuna suprimit per Macron, bloquejar els preus dels productes de primera necessitat, millorar les pensions, invertir 1.000 M€ per lluitar contra la violència masclista, limitar el preu dels combustibles a 1,40 €/litre... En temes internacionals, la nova coalició –llevat del P. Socialista–, qüestiona l’OTAN i pretén convertir França en un estat no alineat; i desobeir alguns dels tractats de la Unió Europea (IVA, PAC, dèficit o la prohibició del control públic sobre béns o serveis bàsics).

Per últim, però no menys important, dos temes fonamentals: la necessitat de convocar una Assemblea Constituent per redactar una nova constitució (la de la 6a República) per frenar la crisi democràtica produïda pel conservadorisme burgés nascut amb el règim gaullista i obrir un procés democràtic de participació i de gestió activa de la ciutadania a tots els nivells, fins i tot en les empreses; i l’activació d’un programa radical contra el demolidor canvi climàtic per garantir el 100% de renovables abans del 2050 i desmantellar les centrals nuclears –lloades per socialistes i comunistes i molt rebutjades per ecologistes i la França Insubmisa.

Tant de bo l’encotillat marc polític espanyol tinguera una oferta electoral tan estimulant com la projectada per la Unitat Popular francesa, que puga fer realitat una part important de les expectatives creades després del 15M, desdibuixades per un govern sanchista que mai no ha estat a l’altura de les circumstàncies. L’enfonsament del mercenari M. Valls davant el candidat ecologista del front d’esquerres en la recent votació a la circumscripció de l’electorat francès resident a Andorra, l’Estat espanyol, Portugal i Mònaco podria ser un bon auguri.