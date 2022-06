Es un viejo método el que regula la exposición y defensa de las propias opiniones de forma muy paradójica con el fin de atraer el mayor número posible de personas a la disputa y a la causa de quien así procede. Como resultado se produce un efecto en la comunicación: Mires a dónde mires, te detengas sobre el dial sobre el que te detengas, sigas la crónica que sigas, te encontrarás con mensajes cruzados en los que alguien critica lo declarado por alguien y, al hacerlo, busca sin pudor la descalificación del otro; esta pugna se alienta sin pretensión alguna de orientar al oyente, al lector. Reconozcan que, hablando de temas serios, se están alcanzado cotas a nivel del disparate, pues se habla de «cultura de la violación» o se anuncia que la respuesta se le dará a alguien «como si fuera una persona como las demás».

Si llamo la atención sobre este tema es porque la cercanía de unas elecciones comienza a hacer imposible la aproximación del ciudadano a cualquier tema. No parece haber límites. Para muestra las declaraciones de quien, perteneciendo a la coalición de nuestro gobierno pues ejerce como senador, descalifica a una Consejera del gobierno valenciano «porque todos sabemos que solo está en el cargo por lo que está». Se discute sin el menor pudor y sin el mínimo rigor no solo con los oponentes, sino con los miembros del mismo gobierno. ¿Sembrar el descrédito puede hacerse a manos llenas y seguir cobrando en calidad de senador propuesto por un partido?

Los protagonistas de este método arremeten con todo y contra todo; se hable de economía, de educación o sanidad, ya nadie parece tener autoridad para hablar. Algún caso es muy llamativo. Así, si el director del Banco de España publica un informe sobre la situación de nuestra economía, vemos como en una u otra cadena, en una u otra radio o televisión alguien pasa a descalificar las conclusiones de ese informe y, por supuesto, llega a hacer saber al grupo de expertos del Banco de España que forman parte de «una institución que pagamos todos» o que «el Banco de España no puede crear alarma». En ocasiones, la cualificación de quien descalifica, sea hombre o mujer, no ha acreditado la más mínima cualificación, aunque tenga un relevante puesto en su partido o sindicato. ¿No es posible imponer una pequeña discreción al juzgar?

Determinados cargos siempre han sido valorados por haber sido acreditados por métodos selectivos y por tribunales en actuaciones públicas; por ello, se ha reconocido el derecho a la profesora a cuestionar lo que sucede en su aula como se ha autorizado al médico a plantear alternativas a la gestión de la atención primaria o al juez a calificar de acuerdo a ley determinadas conductas. Sus actuaciones no vienen legitimadas por los votos, sino por el conocimiento. A esos cargos se les ha reconocido que son autoridades en su materia y se les escucha con agrado; es más, pueden hacernos pensar sobre nuestra higiene o sobre la primacía de la lengua materna. Pues bien, todo nos conduce en medio de la más absoluta confusión a escuchar las argumentaciones más disparatadas como la de la nueva Consellera de Educación quien no ha dudado en afirmar que «los tribunales no saben de educación y lenguas» y de esta guisa solventa su posición sobre la defensa de la primacía de la lengua materna como la lengua de enseñanza y sin impedir que otras lenguas puedan ser correctamente aprendidas y amadas. ¿No se puede poner coto a este tipo de intervenciones? ¿Nuestra sociedad no necesita que las intervenciones públicas tengan otro tenor? Me temo que sí.