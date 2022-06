Viernes por la tarde. Es Valencia y es Les Arts. Siete hombres en camiseta de tirantes suben al escenario entre aplausos. Se escapa el sol entre las nubes que anuncian la mañana de un Shabat de descanso más o menos resacoso. Fácil acordarse de Nietzsche: “Gris comienzo del día. Primer bostezo de la razón. Canto del gallo del positivismo”, aunque al revés. Porque en esta hora y media en que la Maravillosa Orquesta del Alcohol actúa se despereza la noche, despierta el alma y fallece el positivismo, ajusticiado por un indie folk de insondable mensaje, bombardeado con una carga de profundidad, con el grito de unos jóvenes -nosotros, nosotras- heridos por un mundo incomprensible, heridos de preguntas sin contestar, “víctimas del miedo, del vértigo a la inmensidad de la existencia”. Y tal vez este atardecer una canción nos dé algún retazo de respuesta.

No engaño a nadie: soy fan de la M.O.D.A. En esa hora y media salté como el que más y grité hasta quedarme sin voz. No pretendo ofrecer una crítica artística mínimamente objetiva sobre un grupo y unas canciones que me acompañan cada día, pero sí una reflexión sobre ellos. Esta banda y sus letras, con un contenido profundamente humano y socialmente crítico, han conectado con amplios sectores de la juventud de nuestro país. Y no es casualidad, porque expresan un sentimiento clavado como un ancla en las últimas generaciones del siglo XX y las primeras del XXI.

Hacia la hora de concierto, con la noche ya rodeándonos, la voz más que rasgada de David Ruiz, el vocalista del grupo, comienza con el primer verso de una de mis favoritas, Colectivo Nostalgia. Hay una frase entre sus párrafos que siempre me ha parecido la mejor descripción de la realidad que vivimos: “El mundo es un lugar inhóspito y cruel”. Inhóspito y cruel. Desagradecido y opresivo. Hecho para los fuertes y no para los niños que se mueren en el mar o entre las bombas o explotados sexualmente. Hace tiempo que el mundo dejó de ser un hogar para nosotros, los últimos del siglo XX. Las prisas nos impiden encontrar un respiro, un lugar en que dormir tranquilos. A toda leche hacia ningún lugar, así vamos. Sin valores ni certezas en las que construir una vida buena, una existencia que valga la pena. Sintechos existenciales.

Volviendo al bueno de Nietzsche, las generaciones que nos precedieron lo intentaron. Sus artistas buscaron ser los superhombres, creando sus valores, viviendo creativamente, artísticamente. Y fracasaron con estrépito: Jimy Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, y tantos otros. La revolución sexual devoró a sus propios hijos. Y sus nietos aquí estamos, escuchando a la M.O.D.A, que nos engancha porque dice lo que todos sabemos y nadie sabe cómo afrontar: que vamos a la deriva y no tenemos ni puta idea de a qué aferrarnos. Este es el legado que nos dejaron. “Vivimos en un mundo destrozado”, que escribió Gabriel Marcel.

El concierto está para acabar. El cantante está exultante, feliz de estar aquí, y de que hasta las frases más complejas de sus letras sean acompañadas a voz en grito por miles de personas. Y al final de uno de sus temas estrella, Himno Nacional, parece que se atisba una respuesta a todo esto. Una respuesta que remite a algo mucho más profundo, una apuesta, una salida, un punto de luz hacia el que caminar, una nota discordante entre la noche de los tiempos. “Al fondo, entre las sombras, la luz ha dibujado una frase: no estás solo en este mundo.”