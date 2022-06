Queda la gente

Joan Estrada me invitó al estreno en Barcelona del nuevo espectáculo de Loles León, «Una noche con Loles», que estará en octubre en el teatro Olympia. Arropada por toda su familia y amigos, desnudó parte de su alma cantando y contando, con su peculiar sentido del humor, cómo fueron sus inicios en aquella ciudad donde aún se pasaban muchas miserias. Miserias materiales, por supuesto, porque todo lo demás, aunque fuera difícil, estaba con ganas de salir adelante, que es la esencia de la productividad, pero sobre todo del amor.

Como pasa con los hijos, no todo lo que es legítimo es fruto del amor. Los frutos del amor, no los de la aventura, dan siempre óptimos resultados. Fueron hijos naturales César Borgia, Leonardo Da Vinci, Erasmo de Róterdam. Wagner fue hijo natural de un judío. El hijo legítimo de Napoleón y María Luisa murió a los 23 años, presa de bacilos y vicios, mientras que el más inteligente y atractivo fue el que tuvo con la mujer que más amó, María Walewska.

No voy a hacer propaganda del amor libre, pero creo que se debe de poner en un sitio de honor, en la escala de valores, el amor que es guiado por el instinto y no por el cálculo. El que se mueve por intuición y no por esos bienes y virtudes que se enumeran en las páginas de citas.

Imagino la vida de Loles León como una serie de descargas eléctricas que la atrajeron hacia un punto y la proyectaron hacia otros con los que estaba en sintonía. Un vínculo invencible, a menudo guiado por la antítesis de los campos de fuerza, que ella sintetiza entre risas en anécdotas, como cuando voló en la suite de Jeremy Irons. Una atracción que es la misma que guía a los insectos, a las migraciones de los cachalotes o a la rotación de los astros.

Fuera de la atmósfera de libertad que la actriz recreó, confieso que la ciudad de Barcelona me pareció más aburrida que otras veces. Quizá fuera el viejo teatro transgresor de las censuras, El Molino, convertido en un espacio de cultura. O el bar del Paralelo en el que tuve que pagar mi consumición a una máquina y cerró a las doce menos cuarto de la noche para dar paso a las oscuras discotecas de turistas.

Lo que sí sé es que los buenos artistas de este país han revisado todos los conceptos, mientras los tecnócratas le han dado la vuelta a todos los nombres para igualarlo todo como una apisonadora. Y después de haber hecho cortocircuito con todo tipo de modernas antítesis, después de haber especulado con la violencia de todas las discrepancias, después de haber jugado con todos los sofismas, después de falsear el balance de nuestro corazón, siempre nos llega el deseo de mirar concienzudamente las cuentas.

El humor y los sentimientos se extinguen a favor de las nuevas normas, pero las cosas permanecen profundamente intactas. Pueden construir el puerto más devastador y perforar la atmósfera con rascacielos de cemento armado, que la belleza del infinito y la melodía del mar pervivirán siempre. Pueden crear calles donde sólo los ricos puedan circular en coche, pero no nos quitará las ganas de movernos por ellas.

Si el ruido y la suciedad de los cruceros y las grúas se detuviera, podríamos escuchar las sirenas de Ulises. Si las autopistas destruyen la huerta, los neumáticos que crucen por ellas tendrán el aroma de los naranjales. La única palabra que respeta la elegancia en estos tiempos descompuestos, es vivir.

Este bar, esta ciudad, el mundo, están llenos de ondas que nosotros emitimos continuamente. Aromas y sabores reales, transformadores como una bomba de radio. Para que funcione esa palabra o esa mirada, tienen que estar en sintonía con las suyas. Y nos quedará la gente que nos comprende, y con la que hemos sabido hacernos entender, para que todo siga girando.