Comunitat’ i ‘País’ son els termes que utilitzen respectivament la dreta (PPCV i adlàters) i l’esquerra (PSPV i adlàters), espanyoles ambdues, per repartir-se les clienteles i anatematitzar el contrari.

Quan un valencià defensa aferrissadament el terme ‘Comunitat’ i anatematitza el terme ‘País’, en realitat està defensant el vot o suport al PPCV i adlàters.

Quan un valencià defensa aferrissadament el terme ‘País’ i anatematitza el terme ‘Comunitat’, en realitat està defensant el vot o suport al PSPV i adlàters, coalició hui en el Govern de la Generalitat amb el nom del Botànic.

Per al valencianisme el terme ‘País’, veritablement, té més tradició, va aparèixer abans que el de ‘Comunitat’ (LOE 5/1982). Però amb habilitat el PPCV i adlàters han lligat el terme amb l’inefable, polisèmic i frívol de ‘països catalans’ per millor anatematitzar el contrari.

Per a un observador objectiu, tan un terme com un altre, no haurien d’ofendre la sensibilitat de cap valencià.

L’AVL ens diu:

- Comunitat: 3. f. Conjunt d’habitants d’un país o d’una ciutat.

- País: 1. m. Territori limitat de forma natural o artificial, que constituïx una unitat geogràfica, política o històrica.

3. m. Conjunt d’habitants d’un país.

L’aparent ‘ofensa’ ve de la voluntat per part de l’ofés, d’agranar a favor -respectivament- d’una dreta espanyola o d’una esquerra espanyola, únics interessats -els espanyols- en que els valencians estiguem desunits i enfrontats per banalitats.

Ara la Generalitat valenciana, en mans dels espanyols d’esquerra, ha dissenyat els actes oficials dels 40 anys de l’Estatut d’Autonomia (LOE 5/1982) i han batejat l’efemèride amb el lema «40 anys fent país». Com no. Els espanyols d’esquerra han posat ‘país’ -seguint el seu paper pactat- perquè els espanyols de dreta entraren al drap. I estos, com és la seua obligació, han entrat. Tot està perfectament teatralitat i seria per a riure si tot plegat no fora una continua burla dels espanyols envers els valencians.

‘Comunitat’ i ‘País’ (a l’igual que la senyera amb blau o sense), la dreta i l’esquerra espanyoles, han aconseguit que esdevingueren dues cares d’una mateixa moneda, les reivindicacions respectives per a una mateixa llei orgànica espanyola: l’Estatut d’Autonomia.

Des de RV/PVE no anem a anatematitzar a cap valencià per utilitzar un o altre terme. Deixem que siguen els espanyols, d’esquerres o de dretes, els anatematitzadors.

Per a nosaltres, per la nostra tradició històrica valencianista abans de la LOE 5/1982, el terme País Valencià està bé, ens agrada i ho defensem... però a l’igual que ‘Comunitat’, conviu perfectament amb l’Autonomia com a part d’Espanya, fet que l’aspiració en la intimitat d’alguns autonomistes, seria substituir-lo per l’actual de ‘Comunitat’. Terme el de ‘País Valencià’ que en eixe repartiment de papers teatrals en el regim del 78-39-1707, l’esquerra espanyola i autonomista va estar presta a adoptar: PSOE-PSPV, PCE-PCPV, IU-EUPV, CCOO-PV; UGT-PV, etc.

Però per a RV/PVE, el terme País Valencià, malgrat utilitzar-lo de manera normal i sovint, no té la potència política com la que té el terme Nació Valenciana. Nació Valenciana és un terme que expressa voluntat per a esdevindre Estat independent. Som una Nació i volem un Estat.

Davant de la pregunta normal i natural que ens podem fer sobre: quina és la nació dels valencians?

La resposta de RV/PVE és: la nació dels valencians, la d’aquells que aspirem a que el País Valencià siga un Estat lliure i sobirà en forma de República Valenciana, és la Nació Valenciana.