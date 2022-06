No hay demostración más fehaciente de la persistencia monárquica que los irreprimibles deseos de cortar cabezas coronadas por parte de sus enemigos. Aquí nunca hemos llegado a tanto, pero los ha habido partidarios.

La monarquía es un principio de poder personal de origen oriental –faraónico, babilonio…–, un enviado de los dioses. De ahí la importancia actual del Papado en Occidente, pues asume la deificación del poder terrenal sin entrar en política. Una vez los Estados Pontificios perdieron sus guerras contra los príncipes y reyes italianos, el Papa se limitó a administrar la ciudad-estado del Vaticano. De eso no hace ni cien años.

La república, en cambio, es una derivación moderna del asambleísmo tribal de los pueblos bárbaros. Estos últimos también han tenido reyes o simples jefes, pero considerados como primus inter pares, el primero de entre los iguales. El cargo principal no solía heredarse, pero no ocurría lo mismo entre los «comandantes» intermedios. Como en la democracia ateniense, hablamos de un modelo de gobierno de carácter nobiliario.

Extrapolar el republicanismo histórico con las democracias actuales es un ejercicio absurdo, pues apenas guardan relación alguna, salvo que queramos considerar a la clase política presente como una especie de grupo de privilegiados que se reparten el poder público. Lo cual no sería del todo descabellado durante el siglo XIX, cuando el acceso al voto era censitario: Los pobres, los analfabetos, incluso las mujeres… tuvieron muy limitada su capacidad como electores hasta el fin de la Primera Guerra Mundial.

Fueron precisamente las monarquías que evolucionaron hacia el parlamentarismo, las que primero abrieron el juego democrático al conjunto de la población. La revolucionaria francesa que pretendió extender el voto a las mujeres a finales del XVIII, pagó con la guillotina su atrevimiento. Los republicanos estadounidenses no aprobaron el voto femenino hasta 1920, pero solo para las chicas blancas; tardaron cerca de medio siglo más en ampliarlo a las mujeres negras. En cambio, buena parte de los países de la Commonwealth como súbditos de la monarquía británica fueron normalizando sus democracias parlamentarias desde finales del XIX.

Con los datos en la mano, resulta que los partidos considerados de izquierda, donde incluimos a la socialdemocracia europea y a los demócratas norteamericanos, han gobernado en muchas más ocasiones y durante más tiempo en aquellos países con monarquía parlamentaria como forma de Estado. Salvo en el Reino Unido, los reinos europeos –de Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda o Bélgica, incluso España– han sido administrados más tiempo por políticos progresistas y han desarrollado los procesos de bienestar e igualdad social más admirados. Las repúblicas de EEUU, de Francia o de Italia han preferido, en cambio, opciones más conservadoras.

No solo eso. Las monarquías simbólicas como las europeas, no solo habilitan más estabilidad política, lo que favorece la moderación y, por ende, la tranquila alternancia en el poder. Su trabajo como altos funcionarios al servicio de la diplomacia y las relaciones internacionales a menudo ha resultado impagable. La pomposa Inglaterra de los Windsor ha utilizado a todos sus miembros en tales tareas, manteniendo el pedigrí de su país a salvo entre las grandes naciones del mundo pese a la decadencia del poder y la economía británicas.

Algo semejante se intentó en España con la restauración de Juan Carlos I aunque resulta evidente que sus desmanes privados enturbian para siempre el importante legado político de su reinado. No olvidemos, sin embargo, que la corona española volvió a sus palacios procedente del exilio sin patrimonio alguno y el Estado hubo de articular los recursos para que esta pudiera asentarse con una mínima pompa. Las posesiones reales españolas hace siglos que fueron liquidadas, muchas de ellas cedidas al Estado, como las colecciones reales que dieron lugar al Museo Nacional del Prado. En cambio, Isabel II, de quien celebran un nuevo jubileo sus súbditos británicos, está considerada una de las mayores fortunas del planeta.

No se trata de tolerar ni siquiera justificar la falta de moralidad en las corruptelas del rey ahora emérito, sino de ser ecuánime con su figura, además de deslindar el juicio que el personaje histórico nos merece de un debate sereno sobre la forma de Estado que más le conviene a nuestro país. El simple hecho de votar por sufragio universal –o por las cámaras, tanto da– a un jefe del Estado no garantiza nada, ni siquiera el justo valor de la elección, dado que la democracia no es un sistema político empírico, sino que está sujeto, cada vez más, al dominio de las estrategias de la comunicación, a la construcción de artificios ideológicos en la opinión pública, a los intereses de los medios, etc, etc. Conviene ver la película sobre el papel de Dominic Cummings en el Brexit (Una guerra incivil, en HBO) para hacerse una idea de cómo se ha sofisticado la ciencia de la psicología social.