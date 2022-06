Conservar la memòria local és un aspecte que tothom creu fonamental, si volem recordar qui som i què som. Per mala fortuna, les guerres i catàstrofes -foc, riuades, etc.- ens han privat d’una gran part de la documentació que la nostra història ha generat. Ens han privat, també, altres factors poc o gens controlables. Més recentment, la història dels nostres pobles ha començat a incloure documentació d’una altra mena: fotografies, cinema, registres sonors, etc. I cal dir que, amb la tecnologia de què disposem ara, aquests documents esdevenen peces ben interessants. També, òbviament, la confecció d’entrevistes a gent gran que, per la seua edat, va poder viure un altre temps que, en bona mesura, ja és molt diferent del nostre.

Una pràctica, aquesta darrera, que un amic i veí -i, malgrat el cognom no és família directa meua- que, des de fa anys, es dedica a recollir testimonis personals locals d’Algemesí i, a la fi, ha elaborat ja dos impressionants volums amb el que ell denomina memòria viva. Ara mateix, Lluís Escartí -que va ser mestre meu en primer de primària!- acaba de publicar el seu segon volum de Memòria viva d’Algemesí. Tot un luxe de volum que, magníficament il·lustrat amb fotografies, ens porta a fer un recorregut per la memòria més recent d’aquesta localitat de la Ribera que pot exemplificar, perfectament, els darrers cent anys del poble valencià. En qualsevol cas, la qualitat de la recerca -digna d’una tesi doctoral- es veu acompanyada per l’amenitat de la prosa d’aquest autor que, des de la seua posició privilegiada d’home coneixedor del poble, s’acosta al passat a través dels personatges i els esdeveniments més significatius que encara són recordats en una ciutat com Algemesí, ja a les portes de la globalització, les realitats virtuals i els mons internàutics.

Per sort, Lluís Escartí ens ha rescatat una part de la memòria -amable sovint, però aspra, de vegades. Ara, tot i que em consta que no té previst seguir aquesta tasca, jo li demanaria que fes un nou esforç i recuperàs la memòria local menys coneguda, la que ningú vol contar. A Lluís Escartí li sobren recursos per fer-ho. Hi havia bordells locals, abans i durant el temps de Franco, per exemple? S’hi van cometre assassinats? Què més podem saber d’aquell algemesinenc que va exhumar el cadàver de la seua esposa, malalt d’amor? En fi: coses que passen... i que també convé recordar, perquè fan part, igualment, de la nostra història.