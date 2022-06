RUEDO IBÉRICO

Si echas la vista atrás, de casi todo hace ya mucho tiempo. Hay a quienes les gusta eso: mirar atrás. Y encuentran ahí el paraíso de la nostalgia. Aquellas fotos en blanco y negro de nuestra infancia, de una adolescencia en que ataban los perros del amor con longanizas, esas tardes de luz que no dejaban pasar el cerco tenebroso de las sombras. No hay sombras en la nostalgia. Por eso muchas veces, aunque no nos demos cuenta, los recuerdos mienten. Lo que aparece en esas fotografías antiguas es a medias verdad y a medias inventado. En una exposición había una de esas fotografías: un chico y una chica bailaban como se bailaba entonces: a más distancia uno de la otra que la que hay en un mapa de Gestalgar a Nueva Zelanda. Era muy bonita, la fotografía. Sólo se veía a la pareja. Lo que no se veía era que todo el perímetro de la pista de baile estaba ocupado por los padres y las madres (sobre todo por las madres) de las chicas, con sus gaseosas y a lo mejor las magalenas que se hacían bola en la boca mientras el acordeón encaraba En er mundo como si el músico acabara de desertar de la orquesta de Xavier Cugat y Abbe Lane. Y sobre todo: lo que no salía en la fotografía tan bonita era la pareja de la Guardia Civil y algunas veces el cura. Tampoco salía que en Semana Santa ese chico y esa chica no hubieran podido bailar juntos porque los bailes estaban prohibidos. O sea: en esas viejas fotografías en blanco y negro tan importante es lo que vemos como lo que no vemos. Echar la vista atrás es un eficaz alimento para la nostalgia. Mala cosa, eso de la nostalgia. Nos roba con sus trampas dulces el presente y lo convierte en un empastre. Mejor volver a lo de antes, cuando todos éramos felices y comíamos perdices. ¡Qué bonito todo, ¿no?, qué bonito!

Ahora mismo estoy echando la vista atrás. Y no me encuentro una de esas fotografías sino muchas. También en blanco y negro. Pero no sale una pareja bailando un pasodoble o una canción de Machín, sino la España de entonces, de hace sesenta años, aquella en que los Beatles eran considerados el mismísimo demonio y en Semana Santa sólo ponían en los cines y en la tele Quo Vadis y La túnica sagrada. Lo curioso es que son esas películas las que se siguen poniendo en esas fechas. Hay cosas que son para siempre, como los amigos en la canción de Los Manolos. Echo la vista atrás y veo los Cuadernos y los libros de Ruedo Ibérico. No sé quién se acuerda de ellos. El tiempo lo borra casi todo y aquí la goma de borrar se empleó a fondo en nuestra modélica transición, tan llena toda ella de olvidos, de consensos que todavía hoy se niegan a asumir que la memoria -aunque duela muchas veces- es la mejor manera de saldar las cuentas pendientes con un pasado que da para pocas florituras. La editorial Ruedo Ibérico inicia su andadura en París en 1961. La España de entonces, la cultura y la política que leíamos como podíamos en sus libros y Cuadernos. Los nombres de quienes escribían unos textos que nos abrían las puertas a una realidad que aquí nos sonaba a chino. Escribían con seudónimo, claro. Los Cuadernos están editados en facsímil en dos CDs, al cuidado de Aránzazu Sarría y Carlos Pérez. Entre los fundadores de la editorial destaca un nombre: José Martínez Guerricabeitia. Anarquista, de Villar del Arzobispo. Regresó a España cuando pudo: en 1977. Pensaban, él y quienes seguían en el compromiso editorial, que era el momento de hacer aquí lo que durante tantos años habían hecho en Francia: escribir ahora con la libertad que reclamaban los nuevos tiempos. Y se equivocaron. Aquí las cosas no eran como se veían desde el otro lado de la frontera. Algunas de las firmas que habían escrito en Ruedo Ibérico ocupaban ahora altos cargos en la política. La clandestinidad durante la dictadura fue buena para Ruedo Ibérico. La democracia le cerraba las puertas, definitivamente, en 1982. Hace casi veinte años asistí a un Congreso sobre Ruedo Ibérico en la Universidad París VIII. El título de mi conferencia era Radicalmente libre, radicalmente riguroso, que era como el mismo Ruedo Ibérico se definía a sí mismo en su primer Cuaderno, publicado en 1965. En València podemos ver ahora una exposición sobre aquella feliz, entusiasta radicalidad. El MUVIM ha abierto una brecha en el olvido por la que se cuela un pedazo grande de nuestra memoria política y cultural más imprescindible: la memoria de Ruedo Ibérico, de los hombres y mujeres que la hicieron posible, de su compromiso insobornable para salir de un tiempo sometido a la devastación. Echar la vista atrás no tiene que ver siempre con el pasado, sino con el presente. No todas las fotografías en blanco y negro son lo mismo. Seguro que si aquella pareja bailando en una pista desierta hubiera salido en Ruedo Ibérico, no sólo aparecerían el chico y la chica. Seguro que el espionaje familiar, el cura y la pareja de la Guardia Civil ocuparían un sitio bien visible en el encuadre. Seguro que sí. Seguro.