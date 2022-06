Feijóo por fin nos ha enseñado su plumero. Como esas bailarinas del Lido de París cargadas de plumas y lentejuelas, el flamante nuevo presidente del PP se nos ha presentado con sus mejores galas plumíferas como primera vedette de la derecha new wave. Nueva Ola o más de lo mismo, si lo prefieren. Lo ha hecho, lo de mostrar su plumaje hereditario y ancestral a propósito del sistema de enseñanza del catalán tildándolo de apartheid lingüístico. Ahí queda eso. Padre nuestro Nelson Mandela que estás cielos perdónanos nuestros pecados y los que vendrán. Nada nuevo bajo el sol. Como sus predecesores y compañeros del partido, los Casados, Cayetanas, Cospedales, Aguirres, Ayusos y tutti quanti, Feijóo ha echado mano del exabrupto y del titular de diario. Todo por la patria y por los votos. Se esperaba uno, un poco más de sensibilidad periférica por parte del candidato galaico-popular hacia eso que se llaman las lenguas minoritarias del estado español. No tengo aquí datos sobre la salud del gallego, pero me imagino que no estará como para tirar cohetes. Sentir amenazada una lengua como el español que hablan, según leo en una nota informativa del Instituto Cervantes, cerca de 580 millones de personas frente a una lengua como el catalán cuyo uso, siendo optimistas y extensivos, no pasa de los nueve millones, es para echarse a llorar si no fuera que detrás de esas declaraciones incendiarias vuelve a aparecer la derecha más intolerante, neofranquista y carpetovetónica.

Me imagino que en el futuro el candidato popular tendrá ocasión de ofrecernos otras lindezas a propósito de las «peculiaridades regionales» que se decía en el Franquismo. Estos días el cantante Joan Manuel Serrat se encuentra inmerso en una gran gira de despedida que le llevará de norte a sur y de este a oeste del país con su «vicio de cantar». Camino de los ochenta años Serrat puede presumir de haber colaborado a modular la sensibilidad de este país. En su momento, el llamado Noi del Poble Sec ya degustó amargamente cómo se las gastaba el Franquismo con todo aquel que osara reivindicar más de la cuenta las otras lenguas del estado y de paso darles una cierta reparación. La La, la. Una, grande y libre. Hoy como ayer. Y la vida sigue igual. Y mientras tanto a la Santa Alianza PP-CS-Vox se les llena la boca de constitucionalismo como a mí cada vez que tengo la tentación de comerme un milhojas de merengue, sin duda uno de los ejercicios más arriesgados que conozco si no quieres acabar transformado en el primer Hombre Polvorón sobre la tierra. Para salirme un poco de la zona movediza del milhojas y la derecha pirómana, realizo mi inmersión lectora en el universo del ensayista Michel de Montaigne a cargo del especialista en la obra del humanista francés Jordi Bayod que publica La vida imperfecta. Una introducción a Montaigne (Quaderns Crema). Reconozco mi tardanza en adentrarme en la obra del ensayista francés, tan estimado por Joan Fuster- estos días el escritor vuelve a estar en el top-hit- pero como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Entiendo que a un escritor y ensayista como Fuster le apasionara Montaigne, una «vieja, afable y compañía» como tituló en uno de sus artículos y que le estimuló a lo largo de la vida. Estoy seguro que el señor del Périgord hubiera celebrado algunos de los aforismos del ensayista de Sueca. «Entre el bé i el mal, l podríem aspirar a l’alegria». Y por supuesto Fuster hubiera firmado aquello de «Vivre, c’est apprendre à mourir». Una reflexión que no se puede leer desde una traducción pesimista o negativa, sino como una invitación a vivir intensamente el cada día. La filosofía de la alegría de vivir.