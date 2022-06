Recordarán aquella letra que cantaba Mª Dolores Pradera: «el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí». Recordarán, posiblemente, un tiempo en el que hubo tiempo. La Pradera mendigaba un poco de atención: «no importa que sean dos minutos, o si es uno solo, yo seré feliz». Ni dos, ni cinco, se han esfumado las horas y minutos, robados por el capital entregándonos a obligaciones absurdas.ay abundantes mecanismos de distracción: el trabajo, la burocracia, la familia, asociaciones descafeinadas –que si la comisión fallera, el club de moteros, amigos del bocata de calamares, peña ciclista de Valdemorillo, defensores del botijo patrio, etc. Uno entiende la necesidad de divertimento, pero, cuando observas la realidad material, encuentras tipos adictos a la inatención. Pienso en el profesor Paco M., por ejemplo: motero, fallero, actor temporero, mochilero… Una tarde con amigotes de la moto, otra en el casal fallero, el domingo comilona familiar y, entre verbena y verbena, cigarrillo. Paco M., es el resultado de un trabajo fino del capitalismo. Su agenda de varietés y unicornios consigue desactivarlo como revolucionario, pues, de acto en acto, la vida deviene teatro. Que me digan a mí de qué manera comenzar una revuelta contra la asfixiante dictadura neoliberal si la gente, como Paco M., se pasa el día de faranduleo.

Una práctica ésta habitual en ministros, alcaldes y gobernantes en general. Ocupan las tardes de feria en feria visitando actos mediocres como la merienda de la asociación de amigos del chamelo, o la inauguración de una exposición de pinturas de un vecino aficionado al pincel. No digamos presentaciones de libros. A toda hora se programan y siempre se sienta en primera fila una representación de la corporación municipal. No nos queda tiempo, decíamos, porque lo desperdiciamos en eventos ridículos. Pero esto va también de egos y cuando uno pierde su tiempo en menudencias le da un chute de adrenalina la palmadita en la espalda de cualquier mindundi. No nos queda tiempo libre y el sistema se ríe de nosotras. Una ridícula subvención, la concesión de un local o la cena mensual de sobaquillo distraen al personal complacido con preventas existenciales. A cambio ya no podemos cantar aquello de «el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí» porque uno carece de tiempo para el otro, para la otra, e incluso para sí.