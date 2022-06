La notícia que la Junta Electoral permet a Vox utilitzar la bandera d’Espanya com a propaganda electoral és de les que s’han de llegir dues vegades per creure-te-la. Perquè si la bandera és de tots vol dir que no és de ningú. I com que ningú no en té el monopoli, ningú no pot fer bandera electoral d’un símbol que pertany fins i tot als que el rebutgen. Ho diu el sentit comú, tan escàs en política com la pervivència d’una flor nascuda enmig de la carretera. Però ho diu, sobretot, la llei per partida doble: quan estableix que «no poden presentar-se candidatures amb símbols que reprodueixen la bandera» (art. 46.5 de la Llei 5/1985), i quan prohibeix utilitzar-la com a símbol d’un partit polític (art. 8 de la Llei 39/1981). Tanmateix, un òrgan tan polititzat com la Junta Electoral avala que Vox instrumentalitze la bandera perquè, segons diu, ho fa «de manera discreta i respectuosa». Després d’això encara hi haurà qui es pregunte per què li diuen fatxa a qui monopolitza la bandera.

Ara ja ho saben: un pot saltar-se la llei si ho fa de manera «discreta»; argument digne de figurar en la galeria de les frivolitats. Discreta, diu. O siga, a la monyica, al cinturó, al tapaboques, omplint parets i locals, aixina, allina i de gaidó. Què serà la discreció per a la insigne, i perdó per anomenar-la insigne, Junta Electoral? Sort encara si no se’n fa un “revival” dels albors del franquisme, quan la bandera esdevingué un fet trivial de tant de posar-la a tot arreu. La pregunta, ara, és: per què en absència d’idees els nacionalistes espanyols sempre tiren mà de la bandera? El seu patriotisme, privat de sensibilitat per les desigualtats socials, gira només entorn dels símbols que s’han apropiat en exclusiva. Però l’amor a la terra —dis-li País Valencià, Catalunya o Espanya— és com l’amor a la família, es demostra en fets i no bramant-ho com un vedell, ni amb disputes de pati de col·legi, com