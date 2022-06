El arte urbano en los museos

Corría el año 2009 cuando viajé a Bristol (Inglaterra) para contemplar el montaje de la exposición «Banksy vs Bristol Museum. Bristol Museum vs Banksy». En mi cabeza rondaba la idea de diseñar una acción de arte urbano en algún museo de mi ciudad. València siempre ha sido tierra de pintores y por entonces ya tenían bastante visibilidad algunos artistas urbanos, especialmente en el barrio del Carmen y todo el distrito de Ciutat Vella.

La instalación de aquella muestra de Banksy me fascinó. Se había intervenido el museo al completo, sin remilgos. El interés que causó fue unánime y las colas de visitantes, llegados desde todo el mundo, todavía se recuerdan. Un nuevo público accedió a ese museo, sin duda motivados por la valiente acción que su director y Banksy ofrecieron.

Diez años más tarde, en 2019, en mi ciudad se introducía el street art en un museo. ¿Quién estaba detrás de aquella apuesta titulada «Evreka»? El espacio era el singular Centro del Carmen Cultura Contemporánea (CCCC), al frente su director, José Luis Pérez Pont, y como artistas los Pichiavo, quienes a su vez invitaron a otros colegas a participar.

En un edificio clásico se homenajeaba el origen del graffiti con sus colores iniciales (plata, blanco y negro). La propuesta también servía como reconocimiento a los pioneros del arte urbano valenciano que tanta relevancia internacional tienen hoy en día.

Por fin no era necesario salir al extranjero para disfrutar de la apertura museística a otras disciplinas que tradicionalmente no encajaban. Me refiero al arte urbano, pero también a la ilustración que cada vez tiene más presencia en la programación de los museos de arte contemporáneo.

Casualmente, la exposición de València coincidió con otra intervención que se realizaba en Viena y que tampoco me quería perder. Viajé a Austria para ver «Take over. Street art & Skateboarding», que se celebraba en el «viejo» Museo de Viena. Aquello más que una exposición era un festival de la cultura hip hop, con acciones simultáneas de graffitis, breakdance, skate, talleres… Otra vuelta de tuerca para confirmar que los museos tradicionales tienen que mirar a la calle si quieren atraer el interés de otros sectores de la población.

Desde entonces el arte urbano ha tenido cierto protagonismo en la agenda del Centro del Carmen, especialmente apoyando a los brillantes artistas locales con que cuenta nuestra querida tierra. Ahí están los murales de Disneylexya, David de limón o La Nena Wapa; la potente exposición de Escif «Qué pasa con los insectos después de la guerra»; la comprometida instalación de Dulk «Rondalla del fang»; la vuelta de Dulk al museo con «Procés Natural» que combina esculturas, obra plástica y dibujos en diferentes espacios; la obra conjunta creada en el claustro renacentista por Paco Roca, Martín Forés y Toni Espinar homenajeando al pintor, ilustrador y cartelista valenciano José Segrelles; y, como guinda, la espectacular exposición «Emergency on Planet Earth», donde Deih, Xelon, Vinz, Barbiturikills, Onur, Lidia Cao, Nayra López, Reskate, Spencer Tunick, Will Coles, Blancoshock, Marina Capdevilla y Li-Hill realizan una intervención conjunta de la sala más grande del museo, la Ferreres-Goerlich, que integra hasta los cuartos de baño como un espacio museístico más.

Siendo ésta la línea de los centros de arte contemporáneo más punteros me sorprende que en València se haya judicializado aquella intervención de arte urbano que se realizó en 2019, cuando fue el origen de las extraordinarias exposiciones que luego hemos podido disfrutar en el CCCC. La acción desarrollada en el claustro del museo fue revertida posteriormente. No olvidemos que toda exposición requiere de una mayor o menor actividad de recuperación del espacio y preparación para la siguiente muestra.

Claro ejemplo de exhibiciones de street art en museos son las organizadas por el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires (Argentina), cuyo edificio se remonta al siglo XVIII y que hace años fue declarado Monumento Histórico Nacional. Periódicamente se interviene la fachada al completo de este museo con acciones de arte urbano que posteriormente son revertidas. Así sucedió también en 2019 con su exposición «Viral Mural» que no puede visitar por obvias razones de distancia. Tengo pendiente hacerlo.

La gestión de Pérez Pont en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea (CCCC) será valorada con el tiempo. Durante su dirección este museo ha pasado a ser un referente fuera de nuestras fronteras, participando como único invitado español en jornadas culturales europeas, cuando antes nunca aparecía en las agendas del arte contemporáneo internacional.

Los gestores culturales y los artistas necesitan del apoyo y reconocimiento de toda la sociedad, protegiéndoles de denuncias que persiguen otros intereses. Desde aquí un aplauso a todos ellos y el deseo de que sigan arriesgando en sus proyectos creativos. Ni un paso atrás.