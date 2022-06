Un día más, salgo de casa a las ocho de la mañana. Me dirijo en coche al centro educativo donde trabajo. Repentinamente caigo en la cuenta que ya son treinta y siete cursos los que llevo impartiendo clases. Me pongo nostálgico. Para distraer el pensamiento escucho las noticias en la radio del coche: la crisis económica, la guerra de Ucrania, la maldita corrupción que carcome España, la violencia machista y los exabruptos del día anterior en el Congreso de los Diputados procedentes de la bancada habitual. Como diría un compañero que desgraciadamente se lo llevó la COVID: Tojour le meme. Voy por la pista de Ademuz aproximándome a Benagéber; informan de la situación del tráfico en las carreteras. Hay retenciones a la altura de Benagéber. Sonrío, algo habitual. En medio del atasco reflexiono sobre la alarmante mediocridad de la sociedad con escasa capacidad de juicio y autocrítica. A la vez me vienen pensamientos trascendentales. El tiempo vuela. Toda una vida dedicada a la educación. Echo de menos a muchos seres queridos. No sé qué es mejor: si escuchar las noticias, reflexionar o ponerme nostálgico. Por arte de magia se va deshaciendo la retención de la CV-35 y mi cabeza se libera.

Al llegar a la escuela saludo a cuantos me cruzo por el camino: pequeñajos, mayores, profesores y alumnos. Bromeo con compañeros y enseguida me dirijo al aula para dar clase. Comienzo con literatura de 3º ESO. En la docencia la literatura me ofrece una gran oportunidad educativa. Disfruto cuando comentamos textos. Me encanta que mis alumnos conozcan a escritores y escritoras que nos han legado auténticas joyas; que nos han hablado del paso del tiempo, del amor, de la muerte, de lo efímero, de las vanidades… Estoy convencido que las obras literarias fomentan la sensibilidad. Comenzamos analizando algunos tópicos literarios como el Tempus fugit. Mientras explico el significado de esta expresión pienso en personas que ya nos dejaron para siempre. El vértigo por el paso del tiempo aumenta. Vivimos la vida viendo cómo pasa todo muy deprisa. Los pensamientos matinales del coche reaparecen mezclados con explicaciones literarias. En la pizarra digital vemos la escena del Club de los poetas muertos en la que Kiting enseña a sus alumnos las fotografías antiguas de grupos escolares de hace más de cien años y les susurra al oído: Carpe díem. Sin duda, cada día es una oportunidad para disfrutar y sacarle todo el jugo a la vida. A continuación leemos las Coplas de Jorge Manrique y tratamos el tópico del Ubi sunt. Reflexionamos sobre el escaso valor de muchas cosas a las que les damos excesiva importancia. Asociado a este tópico hablamos sobre el paraíso perdido, normalmente relacionado con la infancia y la juventud. Llegado a este punto les cuento que, para Ana María Matute, la infancia era la etapa que más duraba de la vida debido a los continuos recuerdos que tenemos de ella. La barcelonesa reconocía que tuvo una niñez de papel ya que lo que más le ayudó fueron los libros. Terminada esta clase sigo con otras en las que intento que los alumnos mejoren su capacidad verbal. Les hago pensar, redactar y discernir lo importante de lo secundario. Al igual que mis compañeros pretendo transmitirles valores. Sin darme cuenta concluyo el horario lectivo de clases pero la jornada laboral continúa con las correcciones, la preparación de materiales, los informes e innumerables tareas que me llevarían a escribir otro artículo. Subo al coche y pongo la radio. Las noticias siguen siendo desalentadoras. Llego a casa, meriendo, trabajo un rato y, para concluir el día, me marcho a correr. Mientras voy corriendo resuenan en mi cabeza los versos de Rosalía de Castro: cuando te apene lo que atrás dejas, recuerda siempre que es más dichoso quien de la vida mayor espacio corrido tiene. La vida y la literatura se confunden un día más.