Ara fa poc més de 50 anys, com a conseqüència de la fam feroç provocada per la guerra, van acudir a Biafra uns joves metges entusiastes, on fundaren l’organització Metges sense Fronteres. Buscant informació sobre què va ser de la penúria extrema d’aquella regió de Nigèria, he comprovat que per l’himne nacional que va tindre temps d’inventar-se durant els tres anys de penúria en què va ser independent i en guerra, usava la melodia del poema simfònic Finlàndia del compositor finlandés Sibelius. Eixa melodia, precisament ara, a Finlàndia, també hi és reivindicada per a l’himne nacional, ja que l’actual, a més, té la mateixa música que el d’Estònia. I Finlàndia és a punt d’integrar-se a l’OTAN, com a resposta defensiva davant una nova amenaça de la bel·licosa Rússia.

Dic això perquè, al Mediterrani central, fa unes setmanes, arribava a al port sicilià d’Augusta, el vaixell Geo Barents de Metges Sense Fronteres, amb 374 migrants africans a bord, després d’uns enèsims i penosos rescats. ¿Potser algú del país que durant tres anys va ser Biafra, es trobava entre els rescatats? Això. I mentrestant, també, contra la memòria de l’oblit, ¿què tal per totes les Biafres del món? ¿Què tal, si comparem alarmants notícies actuals de fam o de guerra, ateses per Metges sense Fronteres, i explicades al seu llibre documental La memòria de l’oblit? Una: l’alarma de Port-au-Prince, capital d’Haití –sí, Haití, encara el més pobre i famolenc!-, perquè només durant un parell de setmanes recents, hi han atés 96 persones ferides de bala. Dos: les més de cinc dècades d’ocupació per part d’Israel de Cisjordània i la Franja de Gaza a Palestina, han derivat en un específica multiplicació de persones amb trastorns psiquiàtrics vinculats a la violència, tractades, entre altres, per Metges Sense Fronteres. Ah, mentrestant, ara mateix, el bàrbar Putin impedeix encara les càrregues de blat d’Ucraïna als ports del Mar Negre, i en general, amenaça de provocar l’inici d’una catàstrofe alimentària, xantatge especialment terrible per a tota l’Àfrica. I mentrestant, per la Ucraïna que pateix el segrest del blat nostre –o siga, el de tot el món-, i la necessitat del diàleg per a la resolució de conflictes, a pesar de les bombes de Putin, circula encara –si les bombes ho permeten- un tren medicalitzat per a l’evacuació de ferits i desplaçats... sostingut per Metges sense Fronteres.