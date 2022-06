El pròxim diumenge seran moltes les persones que dipositaran el seu vot a les urnes d’Andalusia. I sols espere que ho facen amb el seny necessari per a no penedir-se’n després.

Recordem el discurs del partit ultradretà sobre immigració i xenofòbia, i la seua candidata, Lady Bulos que, tot i ser d’Alacant es presenta per Granada amb un més que dubtós empadronament. I si faltava alguna cosa, ve a reforçar-la la lideressa d’un altre partit ultradretà d’Itàlia amb un discurs encara més masclista i xenòfob si cap que el de la mateixa Lady Bulos. I això ja és dir molt.

Entre accident i accident dels vehicles de campanya, ni més ni menys que s’atreveix a negar el mateix sistema patriarcal per afirmar, per exemple i de nou, que la violència no té gènere. I, curiosament oblida que només al mes de maig van ser assassinades sis dones i tres d’elles eren d’Andalusia. Tres vots menys. I tres dones que deuen estar removent-se en les seues tombes si la pogueren escoltar. En fi...

Però tampoc l’altre partit ultradretà, el PP es queda sol a les seues bogeries i, per exemple convé recordar que mentre aquest partit acomiadava a més de huit mil persones treballadores de la sanitat pública, es privatitzava la distribució de la vacuna contra la COVID i, sense cap concurs, se li va concedir, «casualment» a una empresa, Bidafarma, on treballa com a gerent de relacions institucionals Manuela Villena López, l’esposa de Moreno Bonilla. Molta casualitat, no? També tindran la poca vergonya de demanar el vot a aquestes més de huit mil persones acomiadades del servei sanitari públic andalús?

I, per si al panorama li faltava alguna cosa mentre a Málaga tornava a cremar Sierra Bermeja ens assabentàvem que des de la Junta de Andalucía es van tornar catorze milions d’euros per a fer prevenció contra el foc, per no haver-los invertit i per tant no poder-los justificar. Però els candidats i la candidata del trifachito, vinga de fer-se fotos amb els xalecos o jupetins de l’INFOCA. Tampoc podem oblidar que fa menys de huit mesos van ser acomiadats més de set-cents treballadors i treballadores d’aquest mateix organisme, l’INFOCA. Però ara a fer-se les fotos de campanya, com si res, com si la resta no tinguera memòria.

I és que els serveis públics no els agraden a la gent ultradretana. I no agraden perquè aquests serveis públics actuen com a redistribuïdors de la riquesa i per a aquesta gentola, la riquesa, tota, ha d’estar a les seues mans.

Així, si les escoles públiques igualen en cultura a les persones, cal privatitzar-la perquè només la seua gent la puga pagar, i la resta es quede en la incultura i, d’aquesta manera resulten molt més fàcilment manipulables en tots els sentits.

I així tot. Si a una casa entra la malaltia, doncs que acudisquen a centres d’atenció primària saturats i amb professionals esgotats o que la paguen. O directament vagen a la mort com va passar amb les persones majors que estaven en residències al principi de la pandèmia i que el Govern ultradretà d’Ayuso va ordenar no portar als hospitals.

Insistisc en el fet que el noble poble andalús vote amb seny el pròxim diumenge i no haja de pagar després les fatals conseqüències d’un govern ultradretà que, dins de les seues competències, pot amargar, i molt la vida de la gent treballadora.