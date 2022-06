Dimecres passat acabava aquesta homilia setmanal afirmant que al nostre País Valencià alguns patien torticolis de tant girar el cap per mirar cap a Madrid, alguns valencians, especialment aquells amb un cert poder econòmic i social sempre han estat enlluernats per la capital de les Espanyes, i es que, segurament, no coneixen la lletra de les albaes que Al Tall canta al disc «Quan el mal ve d’Almansa» i que diuen «Quan el foc refresque l’aigua/i el gel la faça bollir/ per curar el mal d’Almansa/ens vindrà res de Madrid», i enlluernats per la borumballa madrilenya continuen esperant un miracle que mai arriba, perquè fa temps que el temps dels miracles ha finit.

La setmana passada la directiva i alguns membres de la RACV van viatjar a Madrid per entregar el nomenament d'Acadèmic d’Honor a l’escriptor peruà Mario Vargas Llosa. Enlluernats per tindre entre els seus acadèmics un premi Nobel, abans home esquerrà, i ara fidel defensor de la unitat d’Espanya i del neoliberalisme més dur, van oblidar fer una ullada a les obres del peruà, entre elles «Conversación en la Catedral», on el periodista Zabalita es demana «cuando se jodió el Perú», segurament el Perú es va fotre quan arribaren els espanyols amb la creu i l’espasa. Els pota blava de la RACV entre les seues lectures mai han tingut «Tirant lo Blanch» perquè l’obra de Martorell mai ha estat editada en eixa barreja de llengua que ells defensen com llengua del País Valencià. De sobte Vargas Llosa va explicar que havia llegit el «Tirant» en català valencià, perquè, independentment de les seus creences polítiques i econòmiques el Nobel es un home culte i no ignora que, com diu el diccionari d’altra institució valenciana, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució científica creada per la Generalitat presidida per Zaplana, gents sospitós de catalanista, al seu «Diccionari normatiu valencià» defineix el valencià com «Llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francès dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català».

De sobte, davant les paraules de Vargas Llosa, va canviar el rictus de la majoria dels presents. Ells havien viatjat a Madrid per poder lluir un premi Nobel al seu llistat d’acadèmics, i tot els havia eixit mal, el nou acadèmic deixava amb el cul a l’aire totes les seves teories secessionistes al voltant de la llengua. Van anar a buscar llana i van eixir esquilats. Passen els anys i queda al País una resistència residual que, generalment, en castellà defensa tesis no acceptades per cap institució acadèmica. Li trauran el titul acadèmic a Vargas Llosa?

També la setmana passada els empresaris de l’AVE, no el tren, l’associació empresarial, van rebre amb tots els honors la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, a la que, segurament, admiren per la seua política econòmica, favorable a l’empresariat. Enlluernats per aquesta dama de la política favorable a rebaixar els impostos, especialment als que més tenen, i retallar els serveis, generalment als que més ho necessiten, van acudir en massa a l’hotel on dinarien tots plegats, i on van tindre que aguantar la pluja, plena de prepotència, de crítiques als valencians que, per Ayuso, son uns malgastadors per tindre un deute tan alt. El amfitrions van callar, i ningú va recordar a la nova regina del PP que els diners del Corredor Mediterrani es gasten a Madrid, o que el País Valencià rep molts menys diners que Madrid en infraestructures, ningú es va atrevir, per educació?, a contradir amb dades les paraules de la senyora Ayuso. Jo em demane si es que ens falta un empresariat i una societat amb consciencia valenciana.