“Comías judías árabes y españolas, me resisto a decir que soy hijo del colonialismo, he vivido años en Larache, mis abuelos eran profesores de árabe”. Así hablaba Emilio Gallego nativo de la ciudad porteña marroquí, escultor y coordinador del colectivo La Espiral ACC.

¿Qué importa de dónde eres? ¿Acaso la humanidad no ha sobrevivido gracias a la trashumancia, a la fusión del Neandertal y Homo Sapiens?

Gallego impulsor de un notable proyecto de arte contemporáneo iniciado en Marruecos en dos mil nueve y reivindicador del Sur Ancestral, rememoraba que: “En Larache no hubo guerra, la pelota era lo importante”. Los juegos infantiles no saben de raza, país, bandera, religión o idioma. Jugar es sólo jugar, importante acicate que inhibe a la infancia de cuantas maldades individuales o masivas genera el resto de la humanidad, tales como convertir a las aves en víctimas experimentales bacteriológicas y lanzarlas contra congéneres humanos. ¿Cuándo desaparecerán “las ansias de poder y brutalidad” aposentadas, acrecentadas en planes capitalistas y esclavistas?

“Nuestro micromundo puede ayudar a comprender y que no sea todo tan distópico, aunque sé que no está de moda; la médula es el encuentro, esa relación da unos frutos muy chulos, ¡que este mundo sea un poco más amable!”, comenta Gallego.

En la sala Refectorio del Centro del Carmen Cultura Contemporánea se presentó la Línea SuR-NoRtE, valiente y diversa conexión transfronteriza desarrollada por segundo año consecutivo en Valencia. ¿Dónde esa conexión pacífica y respetuosa para con derechos humanos en socio ¡política!? ¿Hasta cuándo se instigará a la violencia? ¿Hasta cuándo las traiciones a los pueblos?

El dictador Franco, el veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y tres, diría refiriéndose a la que fue provincia cincuenta y tres de España, según recoge José Oneto en su libro Los 100 días que cambiaron España, que: ”El pueblo saharauí es el único dueño de su destino y nadie tiene derecho a violar su voluntad (…) El Estado español-había prometido Franco-defenderá la libertad y la voluntad de libre decisión del pueblo saharauí…y garantiza solemnemente que la población del Sahara determinará libremente su futuro…El pueblo saharahuí es propietario de sus riquezas y recursos naturales”. ¿Por qué el por aquél entonces aspirante a inviolable no respetó a su decrépito padrino? ¿Por qué agravar la traición? ¿Cuándo dejar de mirarse el ombligo partidista y de negocio?

¿Por qué mujeres artistas aún sufren limitaciones en base a procedencia?

“Al ser una mujer marroquí, árabe, entendí que hay un peso sobre mí, me faltaban referentes” confesaba Lamia Mohacht galerista, máster en cómic y fotografía. “Tuve que hacer el salto de Arquitectura al arte”. En su alocución refería escenarios en los que “el poder de la persona que maneja la cámara” es notorio e imprescindible a la hora de testimoniar. “Si voy a hablar de una injusticia, es cuestión de hablar el mismo idioma” y las herramientas artísticas son imprescindibles para salvar barreras, prejuicios y diferencias sociales apostillando que “hasta millonarios tienen problemas, el hombre blanco, rico, no es el problema”. En uno de sus trabajos captaría a la primera sex-lover de Marruecos. “¡Soy yo y soy yo, y ya está!” le comentaba reivindicando “su lugar en la sociedad”. Para tal obra posaría junto a otra mujer, “la otra era una presentadora de televisión, son muy amigas, del mismo grupo”.

¿Realidades paralelas en culturas donde se mixtura la vanguardia con lo dogmático?

“¿En qué lado de la memoria estamos como sociedad?”. ¿En la zona honorable o en aquella otra bellaca y destructora? Inés Plasencia doctora en Historia y Teoría del Arte de la UAM (Universidad Autónoma de Madrid) entre sus gestiones como comisaria artística llevaría a cabo un trabajo sobre el miedo y en la conferencia señalaría “la relevancia de trabajar la memoria colonial, al final estamos en un país colonial, colonialista”. ¿Acaso no fue hasta el siglo diecinueve que España no se desliga de América?

“La eterna propensión de los peninsulares de mirar con recelo al sur, origen de continuas invasiones y pillajes, empujó a los gobernantes a imbuirse de un espíritu intervencionista en el norte de África. Herencia de Roma, Córdoba y Castilla que se prolonga en el XX con el protectorado marroquí, vuelve a asaltarnos en los albores del XXI ante el espectro de los inmigrantes magrebíes, contra los que tomamos, como en el medioevo, el papel de defensores de la fe, bien que ahora, económica”, escribe Fernando García Cortázar en Historia de España.

“¡Apoyo al pueblo saharauí!”. No hay que olvidar que cualquier soborno acaba dramáticamente. “Estamos hablando de colonialidad”, dictamina Plasencia especialista en estudios post-coloniales en territorios donde “siempre hay una situación de cierto desequilibrio” instaurándose “la ciudadanía como el marco legal donde se otorgan o niegan derechos”.

¿Quién no ha buscado su lugar en la estructura social? ¿Qué escapatoria encuentra la mujer ante las dominaciones contrarias a sus ideas que pueden vulnerarla infamemente tanto en sus derechos humanos como sexualmente? “Nos violaron con palos, nos violaron con tubos que nos introdujeron. Me pegaron por todo el cuerpo patadas y golpes en el ojo. Me taparon la boca, no podía respirar. Me agarraron las manos. Estamos completamente rotas y destrozadas” fueron las declaraciones de la activista saharauí Sultana Khaya víctima de arresto domiciliario sin orden judicial.

“La Espiral se mueve, es abierta, no se cierra nunca, aquí no hay artificiosidad ninguna” comenta Gallego. Todo “empezó de la manera menos intelectual, algo muy personal”. Un mínimo grupo de personas se reunieron en el crómlech de M´Zora, monumento megalítico de la Edad de Hierro, mitológicamente tumba del gigante Anteo guardián del noveno y último círculo del infierno dantesco destino para ¡culpables de traición! ”Aquello tiene una magia especial, un poder de atracción muy fuerte”. ¿Puede un lugar específico generar especiales vibraciones en seres vivos? Gallego iniciaría en M´Zora un proyecto donde existe “mucha tolerancia y mucho ejemplo con una riqueza que te produce alegría, es celebrar la convivencia” y la confluencia a través de contextos diversos. “Yo voy como artista a pasármelo bien con mis amigos”.

Espiral totalmente diferente de aquella que pintó Zapatero, según relata Mª Ángeles López de Celis en Los presidente en zapatillas: “Con una brocha y pintura negra la línea espiral de un círculo sin fin…esa espiral representaba su filosofía de la vida”. Rodríguez Zapatero, yerno de militar, dibujaría esa su espiral tras haber sido nombrado secretario general del PSOE en unos encuentros culturales vallisoletanos. Más tarde, ya a la cabeza del Gobierno, la prensa oficial publicaría: “Con Zapatero ganará Marruecos” según recoge el periodista Ignacio Villa en Zapatero: el efecto Pinocho.

Fidel García-Berlanga activista de Entrepobles refiriéndose a Gallego y ejercitando su función de moderador, apuntaría sobre la iniciativa: “¡Nos consiguió enredar a todos!”.

La sede de Valencia Acoge, Volta Gallery, Centro del Carmen Cultura Contemporánea y el hall del Octubre Centro de Cultura Contemporánea han sido los entornos para prácticas artísticas de mestizaje contemporáneo con una instalación participativa, videos, obras en directo, presentación de libros, proyecciones, mesa redonda, mural, debates y actuaciones como la de “hAbito tu deriva…” colofón de la charla donde el rumor del oleaje en la “Nana del Mediterráneo” acompañó el vaivén de dos cuerpos moribundos de mujeres mediante la interpretación de las bailarinas Marina Ayán y Sandra López.

“Hablamos del Mediterráneo”, “Simplemente estamos, creamos y celebramos, es una idea compartida” afirma Gallego. Tan puro espíritu anida en la totalidad de participantes: Bibiana Martínez, Ad Ec, Fanny Galera, marina Ayán, Najib Cherradi, Ro Caminal, Salomé Rodríguez y Sandra López, sin olvidar al marroquí Outman Akjeje a quien no le dieron el visado a tiempo para asistir. Artistas responsables del mural expuesto en el Octubre durante las jornadas.

¿Por qué acceder a estamentos atrapados en la madeja administrativa es una epopeya, tanto presencial como telemáticamente ¡también en lo cultural!?

“En Madrid, las instituciones culturales artísticas, en cuanto a formas artísticas, es un momento de mucha centralidad, el arte se mira a sí mismo, en Madrid cada discusión es central, hay encuentros y ¡encontronazos!” puntualiza Plasencia.

“Es necesario cambiar la lógica del máximo beneficio individual, recuperar el valor de sentirse parte de una colectividad”, reflexiona Lourdes Lucía, abogada colegiada y editora saharaui, en el libro Reacciona.