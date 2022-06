La casualidad ha querido que desde hace unos tres años haya podido conocer el devenir de tres macrocausas judiciales, de las que podríamos denominar de rabiosa actualidad. Dos de ellas con relativa profundidad y una tercera muy tangencialmente. Ninguna de ellas se ha llegado a juzgar, al menos por un tribunal, aunque sí mediática, política y socialmente. Esa interacción entre causa judicial, repercusión mediática y análisis político y social es sana. Desde los albores de la democracia cuando los medios de comunicación acceden a valiosa información derivada de investigaciones judiciales hacen bien en transmitirla y analizarla, los representantes políticos en valorarla y la ciudadanía, la más interesada en ese conocimiento, en forjarse su propia opinión respecto de las consecuencias que dicho conocimiento le aporta respecto de personas, partidos, procedimientos.

Desde la política esas revelaciones se gestionan de manera improvisada, con inmediatez, con inmensa satisfacción si los afectados/investigados son rivales y cierta distancia y prudencia si éstos o éstas son conmilitantes. Otros arremeten contra quienes han estado al frente de las instituciones desde formaciones que nunca han tenido responsabilidades de gobierno. Hasta ahí todo es normal, una justicia que actúa, unos medios que transmiten, unos partidos que valoran y una sociedad que extrae conclusiones.

Lo novedoso en estas tres «macrocausas», que he podido analizar, insisto, de rabiosa actualidad, es muy sustancial y tiene importantes consecuencias ya que se alteran los equilibrios a los que nos referíamos anteriormente. Se inician por una cuestión llamémosle accidental: venganza de alguien descontento, un hallazgo forzadamente casual o bien un anónimo que impliquen a un político, a un conmilitante, a un familiar de un político o simplemente un allegado a un político, relacionándolo con la corrupción, siendo irrelevante si los hechos son de hace 10, 15 o más años.

A partir de ahí se judicializa el tema porque pasa a ser investigado por un juzgado, se declara la causa secreta (con lo que eso supone para el derecho de defensa pero se justifica por garantizar el buen fin de la investigación) y se autoriza a la policía judicial la intervención y volcado de las cuentas de correo, sin que los investigados sepan ni siquiera que se les investiga. Mientras se lee, analiza y evalúa miles y miles de correos, de abogados, empresarios, políticos o funcionarios, se va prorrogando el secreto, muchos meses en algún caso o hasta más de cinco años en otros. Detengámonos en esto, se accede a todos y cada uno de los correos intercambiados con todos los contactos de los investigados durante un periodo que puede abarcar décadas, toda su vida pública y privada es sometida a un prolijo escrutinio. Además se obtiene toda la información económica de esas personas, aunque no se investigue un asunto de tintes económico, ya que puede tratarse de investigar contratos laborales presuntamente irregulares. Tratándose de personas vinculadas a la política, cuya misión esencial es intentar entender la sociedad por la vía que sea, es frecuente que intercambien información con otros políticos, periodistas, empresarios, asociaciones, etc…

Mientras dura el secreto, ya hemos dicho que muchos meses o muchos años, se va filtrando información selectiva, siempre criminalizando la actividad política, y se traslada al Juzgado un extracto de aquello que tiene que seguir siendo investigado (se suele desdeñar lo que no tiene que ver con la política pese a que resulte igual de extraño), y en un momento dado, con mucha repercusión mediática, se ordena detener a determinadas personas, se registra sus domicilios y despachos y se les incauta sus móviles y ordenadores. Unas quedan en libertad y a otras se les encarcela, al menos mientras se averigua si disponen de dinero o bienes en paises extranjeros; casi siempre se les bloquea las cuentas, propias o de familiares, se les incauta los vehículos y aquellos bienes que se estima conveniente. Esas incautaciones determinan nuevas líneas de investigación y sigue la rueda: nuevas filtraciones, nuevas líneas de investigación y el secreto se mantiene buscando la pista del dinero. De no haberlo, sigue el secreto y sigue la investigación.

La política, atónita, insiste en analizar esas cuestiones como siempre ha hecho, denigrando a los rivales, pidiendo prudencia respecto de los propios, y soportando las gravísimas acusaciones que se efectúan desde fuera.

Nadie se detiene a pensar que en 500.000 folios, volcado de teléfonos y ordenadores, centenares de personas citadas en las causas, de todos los partidos, decenas de negocios investigados, si al final se investigan seis o siete cuestiones que ya se verá que recorrido judicial tienen, quiere decir que no hay corrupción generalizada ni mucho menos, pero el clima es ese. Y lo digo con el orgullo de haber visto que desde 2015 no ha habido ni un solo caso de corrupción vinculado al gobierno valenciano.

Saltar de la actividad política a la abogacía tiene un coste pero no inferior al que tiene saltar de la abogacía a la actividad política. La cuestión esencial es si el mundo del derecho, el mundo de la política, el mundo del periodismo y la sociedad en general van a normalizar que haya causas prospectivas, en las que se investiga lo que han hecho determinadas personas durante décadas. Buscando, buscando y buscando siempre se encuentra algo que pueda ser investigado pero las democracias modernas ya no toleran los procesos inquisitoriales y que se vulneren nuestros derechos fundamentales: información, intimidad, libertad, derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a la no indefensión. Defender esos derechos también es una causa justa por la que luchar.

«Pronto nos daremos cuenta de que lo más importante ya no es morir por las ideas, los estilos, las tesis, los eslóganes, las creencias, ni aferrarse a ellos ni concentrarse en ellos, sino más bien retroceder un paso y tomar distancia de todo lo que nos ocurre» Witold Gombrowicz.