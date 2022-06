Estem acostumats a parlar amb crits. Sovint reivindiquem amb cridadissa. També ens oposem a qualsevol tema elevant la veu. Fins i tot parlem als nostres cridant. Tal vegada, no tenim en compte que el volum alt deforma els pensaments i escampa sorolls distorsionats. Per eixe motiu, recomane, en molts moments, expressar-se d’una altra forma més efectiva i sincera. Hi ha una bona locució que ens ho facilita. Es tracta de l’expressió «a cau d’orella». Podem dir-ne, com a formes sinònimes, «a orella» o «a l’orelleta».

En el camp de la política, es prenen algunes resolucions parlant primerament «a cau d’orella». Si amb elles s’arriba a un consens, són positives. Actualment, el govern n’ha pres una sense escoltar ningú, ni ‘a cau d’orella’ ni de cap manera. Es tracta del canvi en la històrica posició espanyola respecte al problema del Sàhara. Una decisió incomprensible, ja que el president del govern no ha sigut capaç d’explicar en el Parlament les autèntiques causes de tan sobtosa actitud. Es pensa el govern que donant la mà al Marroc entén millor el poble sahrauí? S’ha d’entendre que qualsevol solució beneficiosa haurà de ser pactada per les dos parts del conflicte. On queda tot el que els sectors progressistes han fet perquè no se silenciara la veu d’un poble oblidat?

No sempre resulta agradable que les persones parlen ‘a cau d’orella’. Estos dies, en el juí contra l’assassí de l’estivellenca Marta Calvo, he vist com l’advocada de Jorge Ignacio Palma i ell ho fan constantment. Pense que l’únic objectiu de parlar en veu baixa és arredonir la seua estratègia i aconseguir que el declaren innocent. Desitge que eixes paraules en veu baixa sols li aprofiten per a ser sentenciat amb la condemna que es mereix.

Hi ha notícies positives com ara que la selecció masculina i femenina de futbol igualen les primes i els drets d’imatge. Tanmateix no m’ha agradat que s’haja dit «a cau d’orella» que seguiran sense cobrar el mateix. Continua viva la desigualtat.

Considere que no hi ha res més sensible que dos persones intercanvien amb sensibilitat paraules «a cau d’orella». Si amb elles es poguera escriure un llibre, els resultats resultarien sorprenents.

En definitiva no deixem de banda els possibles beneficis que a voltes suposa parlar «a cau d’orella». Una suau paraula dita en veu baixa pot obrir murs i tancar ferides.