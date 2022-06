El Málaga exhibía esta semana un vídeo promocional que lleva varios días instalado en mi cabeza, repicando en la conciencia. La acción muestra el contraste entre el jolgorio y los cláxones que desata en la ciudad la conquista de la decimocuarta Champions del Real Madrid, en contraste con el aislamiento del aficionado local que celebra en solitario un gol de su equipo, en la jornada 40 de Segunda división. La estrategia no se refugia en el autoengaño de las noches felices, con Van Nistelrooy y Cazorla paseando a la Rosaleda por Europa, sino que acepta con honestidad la nueva realidad del club y agradece la fidelidad de los pocos pero irreductibles que nunca abandonarán.

No se puede equiparar el momento del Málaga con el del Valencia, con una masa social con la fortaleza suficiente como para alterar los sismógrafos mediáticos de los principales periódicos del mundo para vaciar Mestalla y concentrar a miles de personas en la calle. Una fotografía imponente que obliga desde Singapur a un multimillonario a levantarse de su sillón dorado y activar cambios, a tumbar presidentes y llamar a consultas al representante de cámara. Cosmética gatopardiana, posiblemente, pero el valencianismo aún tiene, bajo mínimos, la facultad de mover capas tectónicas.

Las galaxias no son las mismas, pero los paralelismos entre dos involuciones son más que evidentes. En el mestallismo se impone una reflexión, instalado en el «out of context» del doblete, del entusiasmo roigista de los 90 con estadios llenos y fichajes de relumbrón o en el verano eterno de los caños de Aimar a Roy Keane. Mestalla entrará en sus cien años de vida lejos de esos recuerdos. Con una media de 25.000 espectadores y cinco victorias en el último curso, pero todavía recitando a Jep Gambardella, el intelectual varado en el bucle de las fiestas nocturnas con vistas a los tejados de Roma de «La grande bellezza». «Todos estamos al borde de la desesperación, no nos queda más remedio que mirarnos a la cara, hacernos compañía y tomarnos un poco el pelo, ¿o no?».

Si nos miramos a la cara, a los «ojitos» como Aragonés, vemos que, a pesar de contactar con Leonardo de Araujo, con su elegancia y con el eco de las subidas por la banda en el alegre Valencia de Hiddink, a pesar de que hayan desfilado cerca de medio centenar de posibles fichajes en menos de dos semanas, el club no ha tenido capacidad para ejercer la opción de compra de Alderete, que se despide de la hinchada antes de elegir a Atlético, Sevilla o Villarreal, que siguen sirviéndose pescado fresco de una lonja en la que hace no tanto Barcelona y Madrid se iban de vacío. En la capacidad de regeneración del Valencia todo es posible, y personalmente le tengo mucha fe a la competencia de Rino Gattuso como druida. Pero la única posibilidad de renacimiento pasa por no quedarse atrapado en el remember de YouTube más minutos de los necesarios, de reconocer las camisetas más frecuentes del PSG o el City en los partidos del recreo, de asimilar que son ya tres años sin Europa y que Guedes, Soler y Gayà están en el mercado sin que el Valencia pueda ni siquiera plantarse en precios prohibitivos. Y desde ese ejercicio de honestidad, defender con fiereza cada punto en el viejo coliseo junto a los 30.000 que jamás abandonarán.