Aquesta frase (encara que literalment fou: “Muera la intelectualidad traidora”), la va dir Millán Astray al Paranimf de la Universitat de Salamanca, el 12 d’octubre de 1936, en la inauguració del curs acadèmic.

Aquest episodi va tindre lloc, quan el professor Francisco Maldonado va fer un discurs on atacà violentament Catalunya i el País Basc, que ell qualificà de “cánceres en el cuerpo de la nación”. El professor Maldonado va dir que “el fascismo, que es el sanador de España, sabrá como exterminarlos”.

Mentre Miguel de Unamuno, rector de la universitat, deia unes paraules contra la intransigència de Maldonado, el general Millán-Astray cridà: “Muera la intelectualidad traïdora”. Unamuno respongué al crit de Millán-Astray amb la seua coneguda frase: “Este es el templo de la inteligencia. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha”.

He recordat aquest episodi del 12 d’octubre de 1936, degut a les recents paraules de l’alcaldessa de Navarrès, Estela del Carmen Darocas, al programa BDC de la televisió comarcal. La Sra. Darocas, dialogant amb el Sr. Ricard Chulià, filòleg, a més de negar la unitat del valencià i del català (però no la unitat de la llengua que parlen a Navarrès amb la que es parla a Bogotà), denuncià (amb una mentida), la imposició del valencià a les aules, cosa del tot falsa, perquè a les zones castellanoparlant hi ha (absurdament), l’exempció de l’obligatorietat de la nostra llengua. Però la Sra. Darocas, que, amb una mentida, denuncià una imposició del valencià, no es queixà de la imposició de l’anglès, les matemàtiques o les ciències de la natura. O aquestes assignatures no s’imposen als alumnes?

L’alcaldessa de Navarrès també digué que “el valenciano para mi es secundario” i per això mateix, que el castellà ha d’anar primer, perquè el castellà té més drets que el valencià. Veig que la Sra. Darocas s’ha tornat antisistema, ja que desobeeix una llei com és l’Estatut d’Autonomia, que diu que el valencià és llengua pròpia (i per tant, oficial) al nostre País. Però per a la Sra. Darocas, el valencià no té els mateixos drets que el castellà.

Amb gran paciència, més que la que tingué el sant Job, el Sr. Chulià anava rebatent totes les falsedats que deia la Sra. Darocas. Però el que més em va sorprendre, va ser quan l’alcaldessa de Navarrès va dir que ella tenia el dret a opinar sobre la llengua. Sense ser filòloga! Bé, l’alcaldessa de Navarrès té tot el dret del món a opinar sobre el que vulga. Però per a no fer el ridícul, la Sra. Darocas hauria de saber de què parla. ¿L’alcaldessa Darocas opinaria sobre el segon principi de la termodinàmica sense haver estudiat física? ¿Sense haver estudiat medicina, opinaria sobre com s’ha de fer un transplantament de cor? ¿La Sra. alcaldessa opinaria sobre les lleis de Mendel sense saber res de genètica? ¿Opinaria sobre les característiques de les fanerògames i les criptògames sense haver estudiat botànica? ¿O sobre el Paleozoic, sense tindre uns coneixements de les eres geològiques? ¿L’alcaldessa de Navarrès donaria la seua opinió sobre els models atòmics sense haver estudiat química? ¿O sobre el tomisme, sense haver estudiat teologia? Clar que pot opinar de tot l’alcaldessa de Navarrès, però per no fer el ridícul (com el va fer), hauria de saber de què parla. I si no és filòloga, el millor que pot fer (com faig jo), és fer cas del que diuen els filòlegs. ¿Quins estudis de filologia té l’alcaldessa de Navarrès per contradir totes les universitats del món, que reconeixen la unitat del valencià i del català? I és que, com deia mon pare, el País Valencià és el país del món que té més filòlegs per metre quadrat, ja que tothom opina sobre la llengua.

La Sra. Darocas li va preguntar al Sr. Chulià si “para tenir mi opinión tengo que tenir estudios lingüísticos”. Clar que sí, Sra. Darocas! O no s’han de tindre estudis de medicina per parlar de trasplantaments de cor?

Per cert, quan l’alcaldessa de Navarrès diu que s’ha de defendre el valencià però no el català, ¿per què la web de l’ajuntament de Navarrès no té una versió en valencià?

Com va dir el rector Unamuno, “para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitareis algo que os falta”, Sra. Darocas: “razón y derecho en la lucha”. Pel seu bé, Sra. Darocas, no faça el ridícul com el va fer. Per això, abans de parlar sobre algun tema, i de donar “mi punto de vista”, informe’s abans sobre el què vol dir. La prudència és una virtut cardinal que ens ajuda a no fer el ridícul.

No sé quin problema té el PP de la Canal de Navarrès (i de tot el País, vaja), per no acceptar una realitat científica com és la unitat de la nostra llengua. Fa uns anys, l’ajuntament de Bolbaite va “rechazar de plano” qualsevol homenatge al poeta valencià Vicent Andrés Estellés, per considerar-lo “catalanista a más no poder”. L’ajuntament de Bolbaite acusà el poeta de Burjassot de ser “un firme defensor de la unidad lingüística entre valenciano y catalán”. Marededéu senyor quin pecat tan gros! I segur que els regidors del PP de Bolbaite (i la Sra. Darocas) no hauran llegit mai cap poema d’Estellés.

Fa temps, el Sr. Joaquín Serrano, regidor de cultura (!) de Bolbaite afirmava a les pàgines de Levante, que “el idioma valenciano debe tener un reconocimiento y un respeto”. Però com en el cas de Navarrès, la pàgina web de l’ajuntament de Bolbaite, en temps del PP, únicament estava en castellà!! Seria bo que l’ajuntament de Navarrès oferirà la versió valenciana, pel “reconocimiento y respeto” a la nostra llengua. Ja sé que em diran que Navarrès és un poble castellanoparlant! Però i el bilingüisme que tant defèn el PP?

A part de la indecència del “Muera la inteligencia” de Millán-Astray, el 1814, els absolutistes espanyols varen fer famós el crit: “Vivan las caenas”!! No m’agradaria que “Muera la inteligencia” i “Vivan las caenas” foren els lemes de l’alcaldessa de Navarrès! Però pels seus fruits els coneixereu!