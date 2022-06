La senyora coordinadora del Corredor Mediterrani de la Comissió Europea, Iveta Radicová, acaba de proclamar: «Quin problema hi ha perquè els tres ports més importants de l’Estat espanyol -Barcelona, Tarragona i València (4rt port d‘Europa)- no estiguen connectats entre ells amb l’Alta Velocitat?» S’ho pregunta l’exprimera ministra d’Eslovàquia encarregada de la gestió i supervisió del Corredor Mediterrani.

«Con la Iglesia hemos topado!» Ella no sap (és nova) que el Corredor Mediterrani va ser inclós en l’agenda europea només a partir de 2011 (ans no estava proposat com a prioritari per l’Estat espanyol). I no sabem si li hauran dit que el senador de Compromís, Carles Mulet, va preguntar en el mes de maig al Senat si s’havien dedicat recursos del Corredor Mediterrani a altres territoris distints de l’Arc Mediterrani (per on circula el 50% de les exportacions espanyoles): la resposta del Senat ha estat que s’han destinat fons del Corredor a altres comunitats que no formen part del litoral mediterrani, com Madrid o Castella-La Manxa. Clar, a ella i a tots nosaltres estan recordant-nos que després es va aconseguir que el Corredor Mediterrani tinguera un ramal que passa per Madrid (Tarragona-Saragossa-Madrid) i es diu igualment «Corredor Mediterrani».

Bo, tant els catalans com els valencians alcem la veu, què li farem! «De les 33 actuacions que l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani de l’any 2011 assenyalava que estiguessin executades el 2020, només dues s’han posat en servei, i de manera incompleta», diu el vicepresident del Govern Català, senyor Puigneró. «El movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha vuelto a denunciar el retraso en la ejecución de las obras del Corredor Mediterráneo» (26-5-2022).

Què ens queda? Plorar i callar, o... No vivim de paraules ni de promeses, vivim de realitats. Parlar, sobretot quan venen eleccions, és bonic: farem un tren per la costa Gandia-Benidorm-Alacant, Corredor Mediterrani de doble canal per a passatgers i mercaderies, estacions intermodals, soterrament de les vies a València i a Alacant, connexió ferroviària a l’aeroport de l’Altet, aigua, finançament autonòmic just, repartiment igualitari dels Pressupostos de l’Estat... Boniques paraules, només en la boca; buides realitats davant la vista de tots nosaltres. PP/PSOE són els responsables de les paraules; nosaltres, de moment, els destinataris de poc o de res.