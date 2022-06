Ha plogut molt des d’aquelles oportunistes declaracions d’Aznar sobre la seua afecció a parlar català en la intimitat. Segur que totes aquelles copes de vi que –com deia el morrut falangista– ningú no tenia dret a racionar-li, tingueren molt a veure en l’ensabonada que havia de fer al seu amic Jordi Pujol per poder governar amb majoria. Des de llavors, les coses han canviat de manera radical. La crua realitat és que, passats els anys, el PP –i les franquícies de Cs i Vox– s’han convertit en uns obsessius perseguidors dels drets lingüístics i nacionals catalans.

Amb la irrupció de Cs en el panorama polític, gràcies al dopatge econòmic i mediàtic de l’Ibex 35, es reprenia l’anticatalanisme més virulent com a martingala per despertar els vots espanyolistes, sempre latents en tot el ventall electoral, des de les dretes fins a les esquerres. Semblava que Cs havia de ser-ne el principal fustigador, però vés per on, el malson només acabava de començar. La caiguda en desgràcia d’Albert Ribera, per intentar sorpassar el PP, donà pas al parafeixisme de Vox en el teatre polític. Un partit supremacista pur; l’hereu més desacomplexat de les essències franquistes.

La catalanofòbia és més antiga que la picor, però fou el Comte-duc d’Olivares qui l’elevà a la categoria supina amb la furibunda ajuda del seu portaveu mediàtic del moment, F. de Quevedo. El forassenyat escriptor és el veritable mestre dels Feijóo, Ayuso, Arrimadas o Abascal, que va arribar a escriure un munt d’execrables barbaritats com aquesta: “mentre quede a Catalunya un sol català, i pedres en els camps deserts, hem de tenir enemics i guerra” (1640), una dura declaració d’odi que marcaria amb sang i foc una deriva supremacista radical permanent amb ominoses actuacions criminals en temps de Felip V i de Franco.

L’anticatalanisme, la catalanofòbia i el supremacisme espanyolista són la cara, la creu i el cantell de la moneda. Són processos que es realimenten des de temps immemorials i s’aguditzen de forma agressiva en l’actualitat com a càstig i prevenció contra les vel·leïtats independentistes catalanes dels darreres anys que, malgrat tots els entrebancs, persecucions i presons, superen una majoria electoral del 52% –o per això mateix?.

L’espanyolisme supremacista cavalca als lloms de totes les dretes i d’una part important de les esquerres jacobines –el mateix F. González va arribar a dir que el fet diferencial català era més perillós que el terrorisme al País Basc. I mantenen una guerra sense quarter amb el vistiplau essencial de tots els poders fàctics: l’exèrcit, la premsa, la banca, els tribunals... per a la seua sacrosanta croada. Un sentiment de menyspreu que impregna un ampli sector de la població espanyola, alienada per un odi visceral i irracional.

I com a conseqüència d’aquesta dèria supremacista, Catalunya –i en molts aspectes, la perifèria del privilegiat melic madrileny– pateix una forta discriminació estructural: infrafinançament, espoli fiscal, dèficit en infraestructures, anorreament del català en les plataformes digitals o la prohibició de la immersió lingüística –el millor mètode pedagògic per a garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat. Tota una rècua de greuges històrics que donen sentit i força al moviment sobiranista català, que veu en l’independentisme l’única possibilitat d’alliberar-se’n. No els deixen un altre camí!