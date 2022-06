Aristóteles en Ética a Nicómaco (siglo IV a. C.) dedica los capítulos VIII y IX a la amistad. Según este filósofo, la amistad posee «un valor moral que caracteriza la esencia de lo humano». Justo en ese punto comenzó la conversación con un amigo a lo largo de un paseo matutino. Es evidente que en la amistad prevalecía para Aristóteles hacer el bien por encima de todo, considerándola como un refugio cuando las cosas iban mal. En efecto, no admitía la felicidad sin amistad, sin la presencia del otro. Sin embargo, mi amigo difería de ese planteamiento, argumentando que hay más cosas que la amistad en la vida. Continuamos nuestro paseo mencionando a Cicerón (106 - 43 a. C) que sienta la amistad sobre los cimientos de la benevolencia y el amor recíproco, rehusando la necesidad y valorando el amor en sí asentado sobre una base de sinceridad. Nos detuvimos un instante y nos miramos cómplices al compartir un mismo pensamiento: la sinceridad es un ingrediente importante en la amistad.

Continuamos caminando y nuestra conversación se dirigió hacia el filósofo francés Jacques Derrida (1930-2004) que consideraba que la amistad, como cualquier otra relación humana, es «una relación de dominio». Un dominio que se pone de manifiesto en la hipermodernidad o Mundo Líquido de Zygmunt Bauman (1925-2017), a través de un follow o unfollow (seguir y dejar de seguir), en las redes sociales donde se tejen las relaciones de poder. A través del planteamiento de Derrida no nos debe extrañar, que cada vez nuestras relaciones presenciales pasen a un segundo lugar para ocupar el primero la ciberconversación con el otro. Con todo ello cabía preguntarse: ¿Estamos cada vez más conectados, pero más ausentes porque no estamos presentes? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras manteníamos innóvales las miradas. No nos atrevimos a responder de inmediato. Tal vez no nos demos cuenta, pero cada vez que sacamos nuestro móvil del pantalón o del bolso reclinamos nuestra cabeza, reproducimos un ritual de sumisión y de dependencia. No extraña tampoco esa dependencia casi enfermiza hacia el seguimiento de los follow o unfollow conseguidos en las redes sociales. ¿Las redes sociales influyen en la amistad? Mi amigo y yo coincidimos en la respuesta: No, pero sí. Depende de cómo entendamos el concepto red: (1) como una forma de conectarse uno con otros y extender nuestro poder ampliando horizontes; (2) la red como que nos atrapa, nos captura e incluso nos saca de nuestro medio natural trasladándonos a otro ajeno. Explica José Carlos Ruiz (2021) que el principal nutriente de la amistad es la comunicación (Montaigne). Compartimos totalmente esa afirmación. La amistad presencial no necesita electricidad ni baterías para continuar su relación, incluso hasta en la oscuridad y con velas la comunicación está presente. Al final del paseo, mi amigo y yo buscamos en la psicología cognitiva algunas respuestas más a la amistad y nos encontramos con la magia que menciona Rafael Santandreu (2018). Al fin y al cabo, Nada es tan terrible, como nos explica en su libro que nos invita a buscar «donde se cuece lo mágico» de la relación, ese nutriente afectivo ardiente que se conoce como el «apego». Otro día seguiremos, comenté a mi amigo, la conversación no ha hecho más que empezar.