El valencianisme com moviment té una llarga trajectòria. Doncs, en aquest moment de celebració del any Fuster, resulta evident com la represa valencianista, nascuda a finals anys cinquanta i principis dels seixanta del passat segles, té prou a veure amb la tasca intel·lectual del nostre escriptor. Xavier Ferré, investigador que ha dedicat part del seu temps a estudiar el «cas valencià», publicà al 2001 un important llibre amb un significatiu títol: «Abans i després de Nosaltres els valencians». El text és una crònica bastant completa, i ens narra episodis que part de la meua generació visqué, però que a hores d’ara semblen un tant oblidats.

El citat llibre citat, al igual que molts altres treballs que he llegit, destaca l’ existència de dos nuclis valencianistes abans de l’aparició de «Nosaltres els valencians»; Ferré sosté que «el moviment que s’anava estructurant abans de l’assaig de Fuster partia de la practica més que no pas de la teoria... el llibre de Fuster va posar, doncs, sens dubtes, les bases de la consciència nacional valenciana, el d’una consciència ja definida». El nou valencianisme el representàvem dos nuclis, o siga dos grups reduïts, el primer fou de Joves de la Rat Penat, que ideològicament situaríem en l’espai comunista, això sí diferenciat del PCE, i que acabaria formant el Front Marxista Valencià, l’ altre grup va estar el nostre, al que Ferré qualifica com «universitaris i marxistes», aquest va estar el grup que es projectà a traves de la revista «Diàleg» i amb el temps donaria cos al Partit Socialista Valencià.

Com podeu veure aquell valencianisme es va formar al voltant dels paradigmes socials i ideològics del moment, amb unes preocupacions que anaren ampliant el seu horitzó, pel que afecta al nostre cas, es tractava d’integrar diverses motivacions d’ emancipació, entre les quals figurarien la de sexe o la religiosa. El nostre era un marxisme diferent al del bloc dels estats comunistes, tanmateix, assumia plantejaments d’altres corrents com era l’ humanisme i el personalisme. En tal sentit, a les pagines de Diàleg abordaren els temes que ens preocupaven. Com exemple l’amic Eliseu publicà un article que a hores d’ara pot resultar curiós, el títol era: Els catòlics i les esquerres. Per aclarir més la qüestió, cal assenyalar com en aquest panorama de moviment escorat cap l’esquerra, més tard sorgí un grup que es conformaria en base a les idees de la democràcia cristiana, la Unió Democràtica del País Valencià.

La represa que s’encetà seixanta anys enrere, doncs, afectava a uns sectors del activisme amb un element comú: fer país, però, alhora amb una diversitat rellevant. El valencianisme a hores d’ara ha crescut, i també ho ha fet en relació a continguts. Son altres les circumstàncies, hi ha nous paradigmes, puix els projectes de societat , els valors i ideals dels canvis son els que son. Aquella tasca de fer país continua concretant-se des de la diversitat amb aportacions d’ idees, i al meu parer deu mantenir una coherència entre present i passat.