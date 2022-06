Va presidir el Consell del País Valencià (nom que va oficialitzar) només quatre-cents dies, però d’aleshores ençà el títol de President acompanya a Josep Lluís Albinyana com el pianista acompanya al solista i no a l’inversa. Impulsà la campanya per a què els ajuntaments demanaren l’Estatut per la via constitucional del 151, i si no arribà a rams de beneir atribuïu-ho als 41 diputats de los dos primeres legislatures que van fer mare em cague. Tot i que n’hi ha tantes versions com persones hi van participar, és la lectura que fa el president Albinyana en una entrevista a Vilaweb. I Perogrullo i un servidor assenteixen, ja que els 41 es passaren per l’engonal la petició del 99% dels ajuntaments (greuge que revisc com alcalde de la Font d’En Carròs en aquell moment). Només discrepe del president en un detall. Ell en fa broma mansa proposant penjar els seus retrats cap per avall al costat de Felip V a Xàtiva. Jo, en canvi, posaria el retrat dels 41 cagacalces en una diana, i en moments d’oci tirar-hi dards.

En la negociació de l’Estatut s’hi va exhaurir el diccionari dels errors, com ha reconegut l’expresident Joan Lerma —cosa que l’honora— en l’acte celebrat recentment sota el lema ’40 anys fent país’ (ai!). Però, com el passat és irremeiable i el futur impredictible, hem de centrar-nos en el present perquè el futur que volem no és aliè a allò que fem actualment. Per al president Albinyana el País Valencià «és una realitat que demana un futur», és a dir, un país encara per fer, un present que no agrada i volem deixar enrere. Idea que compartisc; com la proposta d’entesa amb Catalunya i Balears «per raons de supervivència». Un exemple: amb la llei del mercat, bastant hostil a la cultura nostrada, s’imposa la llei del més fort; una mena de darwinisme cultural que sacrifica les cultures petites fins desaparèixer a mans de les fortes, tot i imposant una selecció cultural semblant a la natural. Així que, com deia La Fayette: «O anem junts, o acabaran penjant-nos d’un en un».