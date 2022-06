La festa del meu poble és la de la Mare de Déu de la Salut, també tenim bous, fira de Sant Onofre i falles; fins i tot hem mantingut/recuperat festes de carrer com la del carrer Sant Vicent —amb representació de miracles inclosa. El nostre estiu és tranquil, mentre els pobles del costat celebren festes (danses a Guadassuar i incomptables festes del Crist per tota la comarca), Algemesí ha deixat caure en l’oblit una festa que fou principal: la del Crist de l’Agonia, hui relegada a nom d’una ronda perimetral.

Recordava eixe impuls fagocitador que tenen algunes festes quan diumenge passat aní a València a la processó del Convit en la celebració del Corpus, la festa grossa del cap i casal. En un matí benèvolament càlid, després de la xafogor dels anteriors, ens esperaven a la plaça de la Mare de Déu la Cucafera, la Tarasca, els Drac de Sant Jordi, els gegants, els cabuts, les àguiles de Patmos i la barca de Sant Nicolau amb les altres roques, com la Diablera.

Les explicacions d’Enric Olivares en la transmissió del Convit i d’Oreto Trescolí i Ricard Català en la processó de les Roques, a la vesprada, justificaren el paper que té À Punt en la societat valenciana, tot unint entreteniment amb informació rellevant i de qualitat. Els Amics del Corpus repartien informació en fullets i organitzaven una desfilada que despertava l’admiració dels forasters tant com la dels veïns que havien decorat amb tapissos els balcons i les fronteres i deixat les cadires al carrer.

El Corpus fou, des del segle XIV, la festa grossa de la ciutat de València, abans de les falles, abans de la Setmana Santa Marinera, abans de la Fira de Juliol i ara és la més desconeguda de totes.

Podem buscar molts motius: el desafecte cap a una festa religiosa, la calor d’un diumenge de juny, que no és una festa de participació multitudinària..., però crec que la principal és que ja no hi ha veïnat. Els carrers de volta són els hàbitats de l’administració o dels turistes. Els habitants de tota la vida desapareixen del barri de la Seu i del Mercat, la gentrificació avança i no m’agrada la ciutat que deixa. Cultura, tradició i també fe. La lluita del bé contra el mal, des de 1328. Això sí que és un gran esdeveniment.