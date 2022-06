Encara falta més d’un any per les eleccions generals, però els resultats que diumenge es van produir a les eleccions andaluses deuen haver sonat com un tro d’avís a les alts instancies del PSOE i també del partits de l’esquerra. El PSOE, per primera vegada des de la Transició, ha perdut les eleccions autonòmiques a Andalusia, des d’on, després de la mort del dictador, van eixir els líders de la socialdemocràcia per conquerir la política espanyola amb Felipe Gonzàlez i Alfonso Guerra al front del conegut «clan de la tortilla». Durant anys al Palau de Sant Telm, seu de la Presidència de la Junta d’Andalusia, sempre hi havia un dirigent del PSOE, ni tan sols els tripijocs del germà d’Alfonso Guerra ni els diners públics malgastats en EROS fraudulents feien que els votants andalusos abandonaren les segles del puny i la rosa.

Però ha arribat un PP, disfressant el llop que du dins amb la pell de xai, mostrant una cara dialogant i la moderació que ara està venent el partit de la gavina carronyaire des de l’arribada de Feijóo, i s’ha fet amb el sant i la peanya dels vots andalusos, fins i tot es possible que antics votants socialistes diumenge passat introduïren a l’urna la papereta amb el nom de Moreno Bonilla, perdonant-li les retallades a la Sanitat Pública on fa poc va fer fora 8.000 metges. El candidat del PP ha tingut al seu costat una part important de la premsa andalusa i també les televisions, no sols la andalusa, sinó també els mitjans d’Atresmedia i Mediaset, que s’han passat la campanya agitant els seus «botafumerios» plens d'encens per tapar el mal olor que pogueren fer algunes actuacions de Moreno Bonilla com President andalús durant la darrera legislatura.

Els partits tradicionals van a la baixa a Europa, especialment la socialdemocràcia, on en uns anys hem vist gairebé desaparèixer el vell Partit Socialista de Mitterrand, o Itàlia on Bettino Craxi va tindre que fugir assetjat per la corrupció. Tampoc queda res de la Democràcia Cristiana de De Gaspari o Andreotti, o del vell PCI de Berlinguer on la seu a Roma s’ha convertit en un hotel de luxe. L’esquerra, en arribar a trepitjar les còmodes catifes dels passadissos del poder, es va aburgesar oblidant que els ciutadans els havien votat per fer una política transformadora, molts d’ells el que van fer es acomodar-se a unes millors condicions de vida, oblidant els vells ideals, si es que alguna vegada els havien tingut, assumint com pròpies les polítiques econòmiques de la dreta. L’altre dia vaig escoltar al polític francès Melenchon declarar «Soc un home d’esquerres». Aquí es difícil que qualsevol polític socialdemòcrata tinga el valor de llençar aquesta afirmació i complir-la.

El PSOE sap que sense Andalusia es impossible mantindre una majoria per continuar al front del Govern d’Espanya, li queda poc temps per canviar la seua manera de fer política, Pedro Sánchez ha marcit la flor de la sort que l’ha acompanyat des de que l’executiva del seu partit el va llençar als inferns, des d’on va aconseguir arribar a la Presidència del Govern. Em tem que anem cap un bipartidisme, com al principi de la Transició, l’aparició de noves formes de fer política fou un mirall que s’ha trencat, a Andalusia han perdut 10 escons. Al PP i al PSOE no els aniria malament, encara que ara no ho reconeixeran, tampoc als poders fàctics: Monarquia i poder econòmic, que son els que realment manen.

Pedro Sánchez ja es l’objectiu a batre, després del seu Waterloo andalús fins i tot entre les seus pròpies files on alguns dels «barons», com Garcia Page ja parla de PSOE i PP com «partits d’Estat» que defensen «coses importants» com la Monarquia. El «botànic» perilla.