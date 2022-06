F a uns dies ens informen alguns mitjans que M. Rajoy i alguns membres de la cúpula d’interior del seu últim Govern així com l’exministre d’economia, Montoro, han estat imputats a Andorra per tombar un banc en la seua miserable i il·lícita guerra d’andrones contra l’independentisme català. Sembla que venen mal dades per a M. Rajoy. Igual ara es descobreix, per fi, qui és.

Per a variar, la notícia ha passat bastant més desapercebuda que la que ha obert tots en informatius sobre la imputació d’Oltra, tot i ser un expresident del Govern de l’Estat i, també en aquells moments, del partit més corrupte d’Europa. Però ja comencem a tindre costum d’observar com, per als grans mitjans de comunicació de l’Estat, és habitual anar a la cacera d’allò que sembla progressisme i tapar i/o justificar el que passa en la dreta i la ultradreta.

Ja ens anem acostumant a veure com al partit ultradretà se li permet contar totes les mentides que vol i se li donen minuts i minuts als grans mitjans audiovisuals sense que ningú es qüestione la veracitat i, fins i tot la legalitat d’algunes afirmacions.

Com també ens intenten acostumar al fet que siga «normal» passar de «tapadillo» la notícia sobre la condició d’investigat de Mariano Rajoy a Andorra per ficar al centre de la diana a Oltra.

També és curiós «l’oblit» de la notícia sobre el fet que el Tribunal Constitucional li retornarà l’acta al diputat Alberto Rodríguez, d’Unidas-Podemos per «falta de motivació» del Suprem. Meritxell Batet, que actua com a forta amb la gent que dona suport al Govern que presideix Sánchez que és del seu partit, i molt feble davant gent ultradretana de l’oposició condemnada per no pagar més de seixanta mil euros per una reforma feta al seu xalet, hauria de fer-se mirar la seua imparcialitat a l’hora d’actuar quan hi ha mandats judicials. Però no ho farà, estic segura.

Sembla que és molt més important una teòrica puntada a un agent de la policia per defensar gent vulnerable, amb resultat de retirada de l’acta de parlamentari que l’impagament de més de deu milions de les antigues pessetes per una reforma d’un xalet de luxe. No sé. Hi ha diferències en tot, però l’actuació de Batet deixa bastant que desitjar en l’aplicació de les sentències i, qui demana la dimissió d’Oltra hauria de demanar també la de Batet per parcialitat.

Temps estranys on un expresident del Govern és investigat a Andorra, l’ex cap de l’Estat a Gran Bretanya i d’aquestes coses s’informa poc o res. I quan torna l’ex Cap de l’Estat i fa burla quan se li pregunta si donarà explicacions, ningú reacciona com caldria: exigint aquestes explicacions per haver saquejat diners públics i, almenys de moment, ningú ho ha fet. I la Fiscalia General de l’Estat, mirant cap a altre cantó. I la resta fent reverències i dedicant un temps a algú que està sent investigat per assetjament i que també s’ha comprovat el saqueig d’arques públiques. De bogeria...

Estranys temps on la lògica falla en massa ocasions i on, també falla una democràcia acostumada, com Meritxell Batet, a ser forta amb els vulnerables i feble i servil amb els poderosos.

Molta herència per a combatre encara de les formes de la dictadura feixista de Franco. Segurament i com a Estat, tindríem molta més riquesa sense tota la corrupció, en totes les seues formes, heretada del règim.