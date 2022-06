Un any més, després de la revetlla de Sant Joan, les platges han quedat plenes de brutícia, en aquest 2022, on la gent, després de dos anys de pandèmia, s’ha aplegat a la vora de la mar per celebrar una revetlla multitudinària.

Per això les brigades de neteja dels ajuntaments costaners valencians, han treballat de valent per tal de deixar en bones condicions aquests espais, que són de tots i, que tots hauríem de cuidar.

Sovint lamentem la brutícia dels rius i dels boscos, del fons del mar o de les platges. I és que l’actitud incívica d’aquells que embruten aquests espais naturals, fa molt de mal al medi ambient.

Fa uns anys em contaven una anècdota que mostra el civisme i la responsabilitat dels ciutadans suïssos: un espanyol anà a Suïssa i es comprà una caixa de bombons. N’agafà un, va treure l’embolcall, que tirà a terra, i es menjà el bombó. Un ciutadà suís s’acostà a aquell home i li preguntà perquè havia llençat a terra l’embolcall del bombó. “Perquè no el vull”, respongué aquell home. El suís li va respondre: “Suïssa tampoc no el vol”. L’home s’adonà que el civisme, tan arrelat a Suïssa, no era quelcom anecdòtic i, tot reconeixent el seu error, s’ajupí, agafà l’embolcall del bombó i el llançà a una paperera.

Cada dia hi ha una més gran consciència pel que fa a la cura del planeta, la nostra casa comuna i sovint ens escandalitzem quan veiem casos de contaminació, incendis forestals o vessaments de petroli. Per això la cura del planeta és cosa de tots i inclou també aquells xicotets gestos, aparentment anecdòtics, que eviten malmetre la natura.

No crec que els qui han embrutat les platges en la revetlla, deixen sa casa en les condicions que van deixar l’arena on van celebrar la nit de Sant Joan. No crec que els qui han passat la nit de Sant Joan a la vora de la mar embrutant la platja, llancen papers, plàstics, ampolles, restes del menjar o llaunes al terra de sa casa o encenguen una foguera al seu menjador.

Els qui, d’una manera incívica embruten les platges cada revetlla de Sant Joan, haurien de seguir l’anomenada regla d’or de l’Evangeli, quan Jesús diu: “Feu als altres tot allò que voleu que els altres vos facen; aquest és el resum de la Llei i dels profetes” (Mt 7:12). I per això no hauríem de fer als altres el que no ens agrada que ens facen a nosaltres. Si no ens agrada que ens embruten la nostra casa, tampoc no hauríem d’embrutar les platges i la natura, que és la casa de tots.

Crec que si seguírem aquestes paraules de Jesús, tindríem més cura de la natura i no deixaríem la arena plena de brutícia cada revetlla de Sant Joan. I és que el planeta ens pertany a tots i l’hem de cuidar tots. I per això mateix l’hauríem de deixar a les noves generacions, millor del que l’hem rebut.