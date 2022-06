El feu electoral d’Ayuso i d’Almeida es convertirà en el búnquer més militaritzat de la història de les darreres dècades, durant els propers dies 29-30 de juny. Ni més ni menys que 35.000 policies i militars, armats fins a les dents, faran el desplegament més gran que s`hi deu haver viscut fins ara. Pretenen ocupar pam a pam els principals carrers de Madrid com si d’un cop d’estat es tractara. L’objectiu principal: intentar minvar la protesta dels moviments socials amb una intimidació antidemocràtica exorbitant, pretextant mesures de seguretat antiterroristes.

Precisament, enguany s’ha complert el quaranté aniversari de l’entrada de l’Estat espanyol a l’organització atlàntica. Una incorporació que es féu totalment efectiva després de l’enganyós referèndum organitzat per Felipe González l’any 1986: una maniobra d’estafa, pròpia del seu trilerisme polític, després de guanyar unes eleccions amb la promesa contrària a ingressar-hi a l’estructura militar. Des de llavors, el PSOE trencava radicalment amb una neutralitat militar pròpia dels principis bàsics de l’esquerra i dels moviments pacifistes.

I seguint les passes dels seus predecessors, Sánchez farà tot el que calga per a ser el defensor més agosarat del militarisme. Amb un morro que li creix cada dia més, representarà el seu moment histriònic –que no històric– davant la flor i nata del món neoliberal. I intentarà –com assenyalen algunes fonts periodístiques– anar sumant punts per a una futura porta giratòria que puga convertir-lo en secretari general de l’OTAN. Però, de moment, deu tindre l’esperança de canviar la demoscòpia negativa que el persegueix darrerament, amb les batzacades electorals patides a Madrid, Castella-Lleó i Andalusia, una inflació galopant i l’augment imparable dels preus de tots els productes bàsics. Uns fets que podrien desallotjar-lo de la Moncloa per un crescudet Feijóo, que espera pacientment veure passar per la porta de la corrupta Gènova 13 el cadàver polític del seu oponent, gairebé sense fer-ne ni un brot.

En aquest context, UP no sap a quina carta quedar-se. Novament, intenta estar en missa i voltejant al mateix temps. Per una banda critiquen l’adjudicació a dit dels 37 M€ dedicats a l’organització de la cimera de l’OTAN –infraestructures, subministraments, càtering...–, però aproven aquest pressupost en Consell de Ministres, sense qüestionar-lo, tot obviant el gros de l’iceberg representat pel cost dels efectius militars i policials mobilitzats. La síndrome de la poltrona ministerial sembla que els té lligats de peus i mans; un peatge de fidelitat al PSOE que crea desorientació i abstenció en l’electorat propi.

Comptat i debatut, han programat una cimera amb l’objectiu de celebrar la cronificació bèl·lica a Ucraïna, ampliar els membres de l’OTAN amb la incorporació de Suècia i Finlàndia, justificar la falsa necessitat de la seua existència i fomentar l’augment del pressupost miliar dels estats membres. I així, seguir oferint un homenatge malaltís a l’engreixada maquinària criminal de la indústria militar comandada pels USA, eterns partidaris de tirar més llenya al foc en tots els conflictes armats provocats des de la Segona Guerra Mundial. Una organització militar atlàntica que hauria d’haver desaparegut després de la dissolució del Pacte de Varsòvia, perquè la pau, el desarmament i la justícia social és l’únic camí. No ens n’oblidem!