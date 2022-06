Decir adiós es un viaje al pasado y al futuro. El pasado sé lo que es. Del futuro apenas nadie sabe nada. Seguramente es un cuento chino, el rábano que le ponen al pobre burro delante del morro para que no lo alcance nunca, lo que de bueno o de malo nos espera después de que escampe luminosamente o más negra que el carbón una tormenta. Cuando nos despedimos de algo o de alguien, nos apretujamos en lo que hubo en esa relación de placidez o de desasosiego, de logros conseguidos y de fracasos más sonados que el amor del Dante por la chica que lo condujo -como suele ocurrir con la buena poesía- a los círculos más clamorosos del infierno. Mirar atrás siempre tuvo las trazas de la ira porque a nadie le gusta dejar a la espalda una juventud que a lo mejor tampoco fue para hacerle la ola. Pero también mirar atrás es abrir una puerta no a lo que fuimos sino a lo que somos y a lo que tal vez seremos, si es verdad que el mañana existe fuera de las amenazas apocalípticas de Iker Jiménez y García Ferreras como proféticos apóstoles de Nostradamus. Mucha gente es lo que es porque un día ya lejano empezó a escuchar las canciones de Joan Manuel Serrat y la vida -nuestra vida- se convirtió en algo que se parecía al deslumbramiento.

A mediados de los años sesenta del pasado siglo (qué feo queda eso «del pasado siglo»), Cançó de matinada nos metió de lleno en un mundo que conocíamos, pero no con una trascendencia que iba más allá de lo inmediato, de una vida que esperaba salir de la noche oscura hacia la claridad escasa de un tiempo devastado. Esa canción siempre está ahí, cerca de lo que fuimos y de lo que somos, y aunque hayan pasado más de cincuenta años desde entonces ahí va a seguir, como la primera vez que la escuchamos en la radio. Y digo en la radio porque poca gente tenía tocadiscos. Desde luego, yo no era de los afortunados. Cuando no mucho después llegaba Paraules d’amor ya fue el acabose.

La música y la poesía son una misma cosa. Los acordes no son la compañía más o menos placentera de un poema. Cuando Serrat musica a Antonio Machado, Miguel Hernández o Joan Salvat Pappasseit está construyendo un territorio único en que se diluye lo que cada cual tiene por separado como propio. Y lo mismo pasa cuando se trata de sus propios poemas, de la música que escribe para que sus versos nos lleguen como una epifanía que nos hace inmensamente dichosos. Y ya son muchos años, y muchas canciones, y muchas vidas, lo que hemos ido viviendo al lado de un tipo extraordinario. Lo conozco muy poco -casi nada-, pero sé que es así porque tengo grandes amigos que saben bien cómo és Serrat por dentro, que siempre es más de verdad que lo que conocemos por fuera de la gente.

En el caso de Joan Manuel Serrat todo suena igual por dentro y por fuera. En un escenario y a pie de calle desprende un aire de nobleza que no engaña, que lo convierte en uno de los nuestros, que dice con voz firme, entre la sorna del adolescente pícaro de Tormes y la gravedad del compromiso, lo que la vida tiene de refugio amable o de emboscada. Por eso, cuando ahora dice que se va, es como si algo que era nuestro empezara a faltarnos de repente. Un día u otro habría de llegar la despedida, claro que sí, pero es difícil aceptar que el tiempo acabe venciendo irremisiblemente a lo que amamos. De todas formas, olvidar Mediterráneo, Conillet de vellut, Pare o Sinceramente tuyo no entra en los cálculos de nadie, al menos de los míos.

Decir adiós es un viaje al pasado y al futuro. También, y a lo mejor sobre todo, una manera de vivir en el presente. El jueves y viernes de la próxima semana, Joan Manuel Serrat dirá adiós a los escenarios en la Plaza de Toros de València. Lo anuncia su gira de despedida por todos aquellos sitios que durante tantos años convirtió en su propia casa y en la de quienes hemos sido felices con sus canciones. Disco a disco, concierto a concierto, nos hemos ido haciendo compañía sin que nunca nos venciera el desaliento. Los tiempos difíciles -y mira que los ha habido y los sigue habiendo- no nos abocaron a la distancia, sino a la lealtad insobornable que junta a los buenos camaradas. Y ahí seguimos, en esa lealtad, en la seguridad de que el tiempo no acaba con todo y menos aún con lo que alguien como Serrat ha significado en nuestras vidas. Seguiremos escuchando sus canciones y no nos cabrearemos absolutamente nada (bueno, a lo mejor un poquito) porque ya hace mucho que teníamos veinte años y pensábamos -con la fe inocente de las primeras ilusiones- que teníamos también toda la vida por delante.

En estos momentos una miaja tristes de decir adiós, recuerdo los versos de Mario Benedetti: «deseémonos coraje/y buena suerte». Pues eso, querido Joan Manuel. Pues eso.