En resposta a l’article «La digitalització universal no és possible» signat pel senyor Josep L. Pitarch.

És completament errònia la seva afirmació que jo hagi canviat l’objectiu de la meva campanya, que amb el títol de «Sóc gran, no sóc idiota» va defensar, ha defensat i segueix defensant la creació d’una «Bombolla analògica» on romanguin totes les persones que no puguin accedir a la digitalització, justament perquè vaig creure, crec i creuré sempre que la digitalització universal és impossible.

Per descomptat tampoc és cert que jo m’hagi alineat amb els bancs digitals. Respecte les seves opinions sempre que no me les atribueixi al meu nomenant-me, és a dir atribuint-me una cosa que ni penso, ni he escrit ni he dit.

Només cal consultar les hemeroteques de totes les meves declaracions, l’última publicada a YouTube en què el passat 23 de juny a la Universitat de Buenos Aires en una videoconferència sobre «Els Drets dels Majors» va reiterar la necessitat d’una bombolla analògica. Respecte que no estigueu d’acord amb la meva campanya o amb qualsevol de les meves opinions, perquè crec en la llibertat d’expressió, però respectuosament us prego que no m’atribueixi el que no només no he dit, ni he fet ni tan sols penso, i si no està encara convençut l’invito a veure i escoltar l’entrevista que em va fer el senyor Manuel Campo Vidal o la meva intervenció al fòrum sobre la digitalització de l’administració espanyola, també molt recent.

Si us plau no confongui els adults grans que el llegeixin. Se’m pot criticar segur per multitud de coses, però per incoherència o per manca d’ètica li asseguro que no.

Una respectuosa salutació.