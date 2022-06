Aquest mes s’han complert 45 anys d’aquelles, que per molts, van ser les nostres primeres eleccions democràtiques i a les que anàrem amb tota il·lusió perquè creiem que amb la mort del dictador Franco les coses anaven a canviar en aquest país. A primers d’aquell any s’havia dissolt el Tribunal d’Ordre Públic, des d’on els jutges, amb les seues sentències, garantien l’estabilitat de la dictadura franquista, reconvertit en l’Audiència Nacional van continuar els mateixos jutges i, fins i tot, van continuar i continuen en el vell Convent de les Saleses. Al TOP, per on tants demòcrates passaren, mitjançant una operació de xapa i pintura li van rentar la cara però l’ensabonada va ser curta i no va servir per treure la ideologia de molts dels seus jutges.

Han passat 45 anys d’aquelles primeres eleccions, guanyades pels hereus del franquisme aixoplugats sota la UCD de Suárez, antic falangista i Secretari General del Movimiento, i de totes aquelles esperances de viure en una democràcia on regnés, tal com deia Montaigne, la separació de poders. Ara sembla que alguns togats no ho entenen o no son massa d’acord en que Executiu, Legislatiu i Judicial facin cadascú la seva feina. Durant els primers anys de la post dictadura van ser el militars els que van intentar ficar cullerada en política, de fet algun article de la Constitució va arribar als ponents que la estaven redactant des d’alguna alta instancia militar que va obligar a que el text constitucional reconegués l’Exércit com garant de la unitat de la pàtria espanyola. Fins que no va arribar Narcís Serra al Ministeri els espadons de la milícia van estar molt esvalotats.

Ara son els togats,algunes de ses senyories de la cúpula judicial, els que estan disposats a fer bullir l’olla de la política espanyola sense que ningú els haja triat per fer-ho, i per dur endavant els seus desitjos de substituir els altres dos poders judicials, Executiu i Legislatiu, conten amb la valuosa ajuda dels polítics de la dreta extrema i l’extrema dreta, més algun que altre infiltrat dels del puny obert i la rosa marcida. Com altaveu dels seus ardus esforços per salvar Espanya de «comunistes i separatistes» tenen al seu costat una part de la premsa escrita de Madrid, naturalment escorada a l’extrem de la dreta.

Aquest dies hem conegut les ignominioses converses entre el policia Villarejo i el Ministre de l’Interior, Fernández Díaz, on el policia presumia de les seves converses amb diversos jutges que, semblaven, menjar de la seua ma. Parlaven de com inventar-se denúncies falses per anar contra els Pujol i l’independentisme català, i el policia deia al ministre «He sopat amb el jutge Fernando Andreu a sa casa. Després he parlar amb Santiago Pedraza, el degà. Ells, a la vegada, han «tocat» altres jutges i estan predisposats a que es presenten les denuncies adequades». També li explica al ministre, fidel seguidor de l’Opus, que Santiago Pedraza, jutge degà, li va dir que no tenien perquè preocupar-se perquè ja havia donat instruccions a diversos jutges que si els arribava la denúncia abans de fer res es posaren en contacte amb ells. Ells son el Ministre i el policia.

On va la Justícia espanyola? Després de fer-se públiques aquestes converses entre un ministre que va mentir al Congrés quan va negar conèixer Villarejo i un policia corrupte que ha dit que tot ho ha fet per Espanya, Pedro Sánchez té un greu problema amb alguns jutges que el volen enviar a casa. Uns jutges que volen dirigir la marxa del país sense ser triats per les urnes. Uns jutges que quan una decisió del Govern no els agrada, com l’indult als presos polítics catalans, fan una interpretació sui generis de la Constitució i les lleis. I la Fiscalia calla.