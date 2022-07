Se intenta promocionar, desde la minoría profunda, desde lo insólito por heteróclito, la lectura, los libros, la escucha sostenida, el recorrido, página tras página, por un texto que fluye moroso, evocador, estimulante, con tempo de un tiempo que ya no corresponde con este nuestro, sincopado, atropellado, que brinca de flor en flor y no aprecia como es debido ningún aroma. Resuena, en el inmenso desierto de la imagen, el baladro lejano, apagadísimo, de las letras antiguas y modernas, que agonizan. En el reino de lo proteico, de la variación compulsiva y agresiva, de la ensoñación, el espejismo y el delirio, lo bien escrito vive disperso, escondido, casi medroso, apabullado por la vorágine; un orate más, entre otros muchos, que arrastra su tema contra viento y marea; un orate singular que se ha quedado solo en su obsesión, su búsqueda y su ritmo, y que va contra corriente porque la corriente ha invertido el curso. El cine corre desalado, trepida y se agita, y las películas nuevas, que son refritos de películas viejas, cursan fragmentarias y caóticas como tercianas culturales. La música, trastornada por el prurito de la novedad a todo trance, se ha vuelto susto y espasmo, embuste y salmodia, sobresalto y estridor en su vertiente clásica, y culeo, culerreo, cularrangueo en su monótona vertiente pop. La pintura deja el garabato para darse a la reproducción, al hiperrealismo, a la fotografía, y persigue superficies y apariencias la que hizo aflorar almas y desveló maquinaciones. El deporte languidece consumido por la fiebre del oro. La política transita veredas inciertas, con las manos en alto y los ojos vidriosos, resonando falacias, profiriendo improperios y macerando venganzas. La publicidad es un insulto a la inteligencia, un loco de atar, peligroso en su elocuencia marraja y en su demencia furiosa. La información, cuando no degenera en propaganda, es un orate servil y coprófago que disfruta escarbando los pecinales oficialistas. Y el pueblo, ya vulgo y populacho rematado, sonrojo de la historia y contumacia irreflexiva, trata de acudir a todos los reclamos con la mirada implorante, la sonrisa hecha rictus, la baba en hilos y los leotardos bajados, dando traspiés y estampándose a boca llena contra el muladar legislativo y el zurullo tributario. La sociedad son orates corriendo en las direcciones opuestas de sus temas; orates convencidísimos de que lo suyo es lo cierto y hasta de que fuera de lo suyo no hay nada. Triste derrota la que toma —o no ha dejado nunca— el gentío, con la ignorancia entibando el atrevimiento, la vulgaridad montando el penco de la mayoría y el sentido común esquivando pedradas que son insidias e insidias que son pedradas. Hay frikis que predican la lectura; orates que reivindican el texto solo, apretado, jugoso de abstracciones y significados; locos que buscan la comunicación en la palabra pura, vibrante, sin aditivos, y acuden a conferencias y presentaciones dando por hecho que sigue así, pero la encuentran sucia de audio y repugnante de visual. Son los orates burlados, cuya ingenuidad no supera nadie a excepción del grupo abigarrado y terco de los orates del snobismo, del mundo al revés y del sol que más calienta. Las profundidades minoritarias y el heteroclitismo señero hacen equilibrios encima de las piedras que sobresalen del aluvión; tratan de no ser arrastrados, de sobrevivir en la austeridad extrema de lo gratuito, lo marginal y, casi —todo es posible con el empoderamiento de la ordinariez—, lo proscrito. Pero un día la corriente amainará, perderá fuelle la rebelión —hoy imperio— de las masas, y encima de cada saliente quedará una referencia para la reconstrucción cultural. Habrá valido la pena la soledad y la gratuidad, el rechazo y la exclusión. Se olvidará lo que ahora se premia, porque se apagarán las tenebrosas fosforescencias que lo iluminan. Se rescatará, para los estudios y los manuales, lo que la cúpula del trueno, el comité del odio, la corporación de la mediocridad y la junta de la bajeza están condenando al ostracismo. Siga cada orate con su tema, que la historia reserva un lugar a cada uno.