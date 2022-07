Els companys de l’Ajuntament de València han publicat ‘Estiu valencià’, una nova llista de cançons en valencià -i en porten 46!, ara dedicada a les cançons que associem a la platja, les nits a la fresca i les festes de carrer. Podeu seguir-los (són envalenciàVLC) en YouTube i Spotify. Hi trobareu les cançons més refrescants de Zoo, La Fúmiga, El Diluvi, Antonia Font, Herba Negra, la Gossa sorda, Pupil·les o Samantha. Podem exorcitzar la calitja, la calor, mentre suem per plaer. Calor, com blamor i suor és una paraula femenina i el diminutiu, quan en fa, que és poques vegades, és caloreta. No diré més.

En canvi, de calor amb majúscula, de la sensació abrasidora de l’aire calent, tenim molts sinònims: xafogor, calda, calfor, calentor, blamor i, sobretot, basca. El substantiu, i també l’adjectiu ‘bascós’, ‘bascosa’, fa referència a la «calor sufocant que dificulta la respiració» però també a l’«ànsia, inquietud, opressió intensa de l’esperit», que pot provocar «desmai, pèrdua dels sentits» i nàusees. Al Tirant es parla de la ‘basca de la mort’ amb què trobaren la Viuda, la mateixa expressió que usa Isabel de Villena per a referir-se a la ranera de la mort de Jesús en la creu. Les curioses vides de les paraules provoquen coincidències i el Diccionari Normatiu Valencià arreplega ‘basca’, un col·loquialisme amb el significat de ‘colla d’amics’ «Hem quedat amb tota la basca per a anar a la platja». De l’argot cheli, la primera vegada que vaig sentir la paraula fou en 1980, en la cançó de Moncho Alpuente ‘Carolina querida’: «...iremos con la basca a la corte monegasca»; les lletres de la moguda madrilenya eren tan divertides com poc profundes! També la ‘calda’ té una altra vida en la coca a la calda (o a la calfó), que en les comarques centrals reivindiquen com a origen de la pizza i fa comboi pensar que potser tenen raó. Acaba el mes de juny amb rècord de temperatures, onades de calor i pluja de pols en suspensió. Parlar de canvi climàtic a hores d’ara és quasi un eufemisme. L’emergència climàtica es fa palesa cada vegada amb més evidència. La temperatura de les mars i els oceans puja irremissiblement. Deia Ausiàs March «Bullirà el mar com la cassola en forn» i sembla que ens ho hem agafat al peu de la lletra.