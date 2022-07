De veritat que hi ha coses que fa mal llegir-les. Fa mal llegir que a una comunitat autònoma, concretament a la de Madrid passen coses bastant lletges i sense massa sentit.

Després de deixar morir a les residències de persones majors a molta gent, al voltant de huit mil segons algunes fonts, al principi de la pandèmia, per no derivar-los als hospitals, ara ens assabentem que hi haurà beques per a les famílies que porten a les seues criatures a centres privats. Famílies que guanyen cent mil euros a l’any!

I jo pense, tenim una educació pública i de qualitat, com tots els serveis públics, per tant, qui vulga educació privada per als seus fills i filles, que la pague. Però aquesta no és la qüestió. L’assumpte és un altre. Açò va de privilegis i de negocis. I, per descomptat, de classisme.

Mentre s’abaixen els impostos a la gent amb més poder adquisitiu, se’l «regalen» negocis com per exemple la privatització de les vacunes contra la Covid o es deterioren amb tota la intenció els serveis públics per poder justificar la privatització dels mateixos i, d’aquesta manera, que els puguen gestionar amistats de tota la colla de gent que governa aquesta comunitat. Tota gent del PP i que, com molt bé va dir recentment a les Corts Valencianes la consellera de Transparència Rosa Pérez, estan acostumats a furtar els diners de la ciutadania.

Però a la Comunitat de Madrid, a més, ho fan amb un descaro que fa por. Fa por com estan tractant a la ciutadania en l’àmbit sanitari tancant centres d’atenció primària, urgències, etc. a més de promoure un model econòmic de capitalisme salvatge emparat en alguna cosa semblant al nacionalcatolicisme i al trumpisme tot barrejat. I tot sobre la base d’un populisme desvergonyit. Però clar, hem de recordar que la campanya electoral de Díaz Ayuso era un paper en blanc i la van votar majoritàriament.

Però sembla que aquesta dona només vol gestionar perquè el germà i uns quants més guanyen diners i que la resta, la gent que treballa cada dia per poder menjar i, de vegades ni tan sols això, li dona exactament igual.

Molta foto, molta entrevista, molta ostentació, però de millorar la qualitat de la vida de la gent en general, no sols de la «seua» gent, res de res.

Al País Valencià també sabem de personatges semblants que encara tenen causes pendents amb la justícia i d’altres que estan complint condemnes o d’altres que han mort en estranyes circumstàncies. Però a poc a poc s’està restaurant la pèssima herència reputacional que el PP ens va deixar.

A la Comunitat de Madrid, si la tradició de qui la presideix continua, Díaz Ayuso tindrà problemes. I tot apunta que els pot tindre per les formes en què està governant, però el que és pitjor, pel fons. Els tems ho dirà però apunta maneres.

La seua famosa paraula durant la pandèmia, «Libertad» ja hem comprovat que en realitat el que volia dir era que aquesta llibertat la volia per a fer el que li passarà pels nassos per tal d’afavorir als de sempre i sense cap fre.

I mentre, i ja van molts mesos, més de mil cinc-centes persones continuen sense llum al poblat de la cañada real. Aquestes persones no tenen cap llibertat de la qual ella presumeix.

Aquestes criatures, les de la cañada real, per no tindre no tenen llum. Ai senyor, senyor....i això que «també» viuen a Madrid.