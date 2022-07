Aver: tenemos la lista de la compra preferentemente de comida saludable, la lista (emocionante) de Schindler, o la lista de los narradores y narradoras que más nos seducen, la lista de los deseos otoñales para quienes odiamos el verano, también la lista de las ciudades a las que regresamos y regresamos quienes no somos depredadores turísticos y no nos importa repetir si el lugar nos ha atrapado, la lista de las series televisivas que seguimos derrengados en el sofá, la lista de los recuerdos escondidos que, como nos remachó Serrat en su última actuación la otra noche en València, reaparecen cuando menos te lo esperas. Tenemos cien listas más, pero ahora solo quiero señalar la lista de los listos, que es la lista de los que se escaquean año tras año de cotizar a la caja colectiva. De esa caja colectiva de donde sale el dinero para mantener la infraestructura social. Según cifras de la Agencia Tributaria, cuya lista publicaba en el BOE es de 134 páginas, el monto deudor ascendía al finalizar el año a 17.710 millones de euros.

No se comprende, yo no lo comprendo, eso de una lista de morosos institucionalizada a perpetuidad, sea con Hacienda o sea con nuestra Generalitat, pero qué es eso de gente que debe una buena pasta y transcurren los años y siguen en ella, en la lista, con deudas astronómicas, y no pasa nada de nada. A esos morosos no les pasa nada de nada. Un moroso en una comunidad de vecinos, al menos se le priva de poder votar en la junta general.

Alguien podría decir que en esa lista hay deudores, ignotos y públicos, en trámite resolutivo y etcétera, que han recurrido por reajustes y etcétera, pero yo veo ahí nombres de tipos y tipas que se repiten de campaña recaudatoria en campaña, persisten los mismos, al tiempo que también los vemos, si los buscamos, en las publicaciones de papel cuché subiendo en coches de lujo o tomando una copa junto a una piscina azulísima y rodeada de césped, y no pasa nada de nada. Muchos otros no pertenecen a la farándula, pero están ahí, en la lista. Y no les pasa nada de nada tampoco. No pretendo hacer demagogia, ni pretendo inventar la pólvora con esta reflexión que solo es un grito hacia adentro, pero es que no sé si decir que, más que alucinante, el asunto es alucinógeno.

No se comprende, cómo comprenderlo, qué comprender. No lo puede (podemos) comprender la persona que puntualmente rellena el puzzle de su declaración de la renta apenas el Gobierno da el pistoletazo y el contribuyente vigila su pago, y lo vigila incluso con angustia, por si se ha equivocado con las casillas correspondientes, y resulta que, tras las aportaciones pertinentes a lo largo y ancho del curso, debe pagar 154 euros, ¿me habré confundido con algún dato? He aceptado el borrador y he pulsado la tecla para la transferencia, ¿se habrá enterado Hacienda de que debe sacar de mi cuenta corriente el 60% de esos 154 euros? Ay.

Hablamos de cantidades de dinero exorbitantes. Muchos casos de varios miles de euros y bastantes de millones de euros. Personas físicas del infernal famoseo, personas del anonimato, empresas: alguna con cargas por encima de los veinte millones. ¿No hay mecanismos que aplicar para rescatar ese dinero común defraudado al erario público? Si los hay, ¿por qué no se les aplican como sí se hace con los demás mortales, a veces de deuda ínfima, apenas localizada la infracción, quienes si resbalan en un error de forma ya tienen la carta certificada precisando cita con el funcionario de turno?

Me acuerdo de aquellas bulas que la iglesia católica otorgaba en los años sesenta del siglo pasado (no sé si sigue existiendo esta, digamos, prebenda espiritual) a las familias que, previo pago, podían comer carne todos los viernes o los viernes de Cuaresma. Había dispensa para zamparse un cocido, por ejemplo. Y es que siempre hay un eximente, y por casualidad ese eximente suele caer del lado de los poderosos, de los que pueden abonar el precio de esa bula o de los que se pasan por el arco, ahí queda como referencia la serie sobre los Borbones, su obligación de tributar como el resto de los ciudadanos, como hago yo con lo que cobro por esta humilde columna.